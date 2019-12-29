Δρ. Χάμερ - Επιβιώνοντας από τον καρκίνο (Εκπομπή Club 2 του ORF2, 24.11.1992)

Αυτή είναι η μεγαλύτερη διαθέσιμη τηλεοπτική εκπομπή στην Αυστρία με τον Δρ. Χάμερ.

Καταπληκτικοί διάλογοι μεταξύ των γιατρών Χάμερ και Τσιλίνσκι από την αρχή μέχρι το τέλος της εκπομπής!

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΥΝ:

1. Dr. med. Mag. Ryke Geerd Hamer (1935-2017), ιατρός παθολόγος, πρώην καρκινοπαθής και ανακαλυψάντας της λεγόμενης "Νέας Ιατρικής" (μετονομασθείσας σε "Γερμανική Νέα Ιατρική" και τέλος σε "Γερμανική Θεραπευτική").

2. Dr. med. Terese Schwarzenberg, Αυστριακή Πριγκίπισα και ομοιοπαθητικός ιατρός που πρότεινε τον Δρ. Χάμερ για το βραβείο Νόμπελ.

3. Dr. Med. Peter Dukor (1937-1995), ιατρός και ερευνητής επιστήμονας, ταλαντούχο στέλεχος της Ciba-Geigy και μετέπειτα διευθυντής της SANDOZ. Απεβίωσε στις 11.07.1995, πάσχοντας από καρκίνο, έπειτα από σύντομη και θαρραλέα μάχη.

4. Prof. med. Christoph Zielinski, ιατρός παθολόγος, πανεπιστημιακός καθηγητής και ηγετικός ογκολόγος στην Αυστρία.

5. Dr. med. & dipl. phys. ETH. Jürg Reinhard, Ελβετός φυσικός και ιατρός Ομοιοπαθητικής και Ανθρωποσοφικής ιατρικής

6. Hans-Peter Heinzl (1942-1996), γνωστός νουμερίστας στην Αυστρία. Απεβίωσε στις 02.10.1996 πάσχοντας από καρκίνο.

7. Dr. Irene Montjoye, συγγραφέας και πρώην καρκινοπαθής.



ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ:

Διαδώστε αυτό το κανάλι και τα βίντεο για τον Δρ. Χάμερ που περιέχει, διότι σύμφωνα με τον κανονισμό της σελίδας αυτής (Brighteon), για να αναρτηθούνε κι άλλα βίντεο, πρέπει ο αριθμός θεάσεων να φτάσει τον αριθμό 1000 και αυτή τη στιγμή είμαστε στον αριθμό 164.



ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ:

Το Youtube, μέσα στα πλαίσια μιας γενικευμένης λογοκρισίας άνευ προηγουμένου, προέβη σε κλείσιμο πλήθους καναλιών στο τελευταίο διάστημα.

Ανάμεσά τους, ήταν και το κανάλι που φιλοξενούσε επί σειρά ετών τα υποτιτλισμένα βίντεο του Δρ. Χάμερ σχετικά με την Γερμανική Θεραπευτική, που όμως τα περισσότερα διασώθηκαν.

Έτσι, γίνεται τώρα μια νέα προσπάθεια να αναρτηθούν ξανά εδώ, στο BRIGHTEON, στην πλατφόρμα της Ελευθερίας του Λόγου, που ελπίζουμε να αποκαταστήσει όσα κανάλια κακώς αποκλείστηκαν από το Youtube.



ΑΠΟΠΟΙΗΣΗ:

Όλα τα βίντεο του καναλιού είναι ενημερωτικά. Οι απόψεις που εκφράζονται στα βίντεο, ανήκουν αποκλειστικά σε εκείνους που τις εκφράζουν. Δεν ενθαρρύνεται η "τυφλή" πίστη σε καμία πληροφορία (από όπου κι αν προέρχεται), αλλά αντιθέτως, επιβάλλεται η επαρκής και σωστή διερεύνησή της.



Το παρόν εκπαιδευτικό-πληροφοριακό υλικό παρέχεται «ως έχει» χωρίς καμία εγγύηση. Χρησιμοποιείστε το με δική σας ευθύνη. Γίνεται κάθε δυνατή προσπάθεια να συμβαδίζει με τα τρέχοντα ιατρικά ή επιστημονικά δεδομένα, αλλά ανά πάσα στιγμή μπορεί να βρεθεί πίσω από τις εξελίξεις. Να μην χρησιμοποιηθεί για ιατρικές πράξεις. Απευθυνθείτε στον (ενημερωμένο) ιατρό σας.



Η δημοσίευσή του παρόντος υλικού γίνεται για λόγους ακτιβιστικούς, εκπαιδευτικούς, ενημερωτικούς και μέσα στα πλαίσια της ελευθερίας διάδοσης ιδεών και πληροφοριών.