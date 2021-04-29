BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

K0вид-вакцины – оружие массового поражения человеческой расы. Доктор Вернон Коулман
Boris Grinblat
Boris Grinblat
139 followers
Follow
14
Share
Report
615439 views • April 29, 2021

👨‍ Доктор Коулман - главный врач общей практики и бывший профессор холистических медицинских наук в Holistic Medical Sciences в Шри-Ланке, имеет почетную степень доктора философии. Многие книги Вернона Коулмана попали в списки бестселлеров по всему миру. 🎥 Но уверен, что это видео самое важное из тех, что но когда-либо снимал. Доктор Коулман просит помощи в распространении это видео, чтобы он смог достучаться до миллионов людей. 💉 Доктор Коулман полагает, что, к сожалению, уже слишком поздно спасать тех, кто получил вакцину. Но тем из нас, кто не сделал прививку, похоже, тоже угрожает смертельная опасность. Он уверен, что люди, стоящие за Пландемией, знают, что произойдет. Они планируют возложить вину за смертность на новую версию Koвид-19 и тех, кто не стал делать прививку. ⏳ У нас осталось очень мало времени на спасение. Мы должны укреплять свой иммунитет, и как ни странно, нам придется держаться подальше от тех, кто вакцинировался. 📺 Видео-канал автора: https://brandnewtube.com/@DrVernonColeman 👉🏻 Cпециально для МедАльтернатива.инфо над созданием русской версии фильма работали: 📖 Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 📔 Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 📺🎧 Озвучка и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin ✅ Материалы в тему: § Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/ § Что, если я поставлю прививку от Ковид-19? https://medalternativa.info/video/esli-ya-postavlyu-privivku/ § Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/ § Вакцины от Covid — это форма «вооружёной медицины»? https://medalternativa.info/entry/vooruzhyonaia-meditsina/ § Вакцины от Covid-19 https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ot-covid-19/ § Кто убивает ученых, связанных с исследованиями Ковид-19? https://medalternativa.info/entry/kto-ubivaet-uchenyh/ 📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.  Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.

Keywords
vaccinescovidmedalternativa
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
The Vaccine Deception and the Medicine of Light

The Vaccine Deception and the Medicine of Light

Mike Adams
Hidden threat: North Carolina textile plant released millions of times the EPA limit for &#8220;forever chemicals&#8221;—and lawmakers did nothing

Hidden threat: North Carolina textile plant released millions of times the EPA limit for “forever chemicals”—and lawmakers did nothing

Willow Tohi
&#8220;Vaccine Education for Mama Bears&#8221; on BrightU: When parenting choices collide with medical authority

“Vaccine Education for Mama Bears” on BrightU: When parenting choices collide with medical authority

Belle Carter
Oncotarget Study Reports Natural Compound Shows Anticancer Activity in Preclinical Models

Oncotarget Study Reports Natural Compound Shows Anticancer Activity in Preclinical Models

Morgan S. Verity
The Greek vs. regular yogurt debate: A nutritional showdown for health-conscious consumers

The Greek vs. regular yogurt debate: A nutritional showdown for health-conscious consumers

Willow Tohi
Saffron: The golden spice of wellness and culinary delight

Saffron: The golden spice of wellness and culinary delight

Ava Grace
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy