K0вид-вакцины – оружие массового поражения человеческой расы. Доктор Вернон Коулман

👨‍ Доктор Коулман - главный врач общей практики и бывший профессор холистических медицинских наук в Holistic Medical Sciences в Шри-Ланке, имеет почетную степень доктора философии. Многие книги Вернона Коулмана попали в списки бестселлеров по всему миру. 🎥 Но уверен, что это видео самое важное из тех, что но когда-либо снимал. Доктор Коулман просит помощи в распространении это видео, чтобы он смог достучаться до миллионов людей. 💉 Доктор Коулман полагает, что, к сожалению, уже слишком поздно спасать тех, кто получил вакцину. Но тем из нас, кто не сделал прививку, похоже, тоже угрожает смертельная опасность. Он уверен, что люди, стоящие за Пландемией, знают, что произойдет. Они планируют возложить вину за смертность на новую версию Koвид-19 и тех, кто не стал делать прививку. ⏳ У нас осталось очень мало времени на спасение. Мы должны укреплять свой иммунитет, и как ни странно, нам придется держаться подальше от тех, кто вакцинировался. 📺 Видео-канал автора: https://brandnewtube.com/@DrVernonColeman 👉🏻 Cпециально для МедАльтернатива.инфо над созданием русской версии фильма работали: 📖 Русский перевод: Ксения Нагаева https://vk.com/id257675758 📔 Редактор перевода: Алёна Басарева https://vk.com/daremif29 📺🎧 Озвучка и монтаж: Серёжа Добров https://vk.com/sergey_gorin ✅ Материалы в тему: § Документальный фильм ПЛАНдемическое умопоВРАЧение https://medalternativa.info/our/films/plandemic-indoctornation/ § Что, если я поставлю прививку от Ковид-19? https://medalternativa.info/video/esli-ya-postavlyu-privivku/ § Новые вакцины как инструмент изменения ДНК человека https://medalternativa.info/entry/novye-vaktsiny-dnk/ § Вакцины от Covid — это форма «вооружёной медицины»? https://medalternativa.info/entry/vooruzhyonaia-meditsina/ § Вакцины от Covid-19 https://medalternativa.info/entry/vaktsiny-ot-covid-19/ § Кто убивает ученых, связанных с исследованиями Ковид-19? https://medalternativa.info/entry/kto-ubivaet-uchenyh/ 📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни. Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.