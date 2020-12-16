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Appel à l'Aide au Professeur Fourtillan - Message de Stan Maillaud
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24 views • December 16, 2020
16 décembre 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=DjJlrjY7pt0&;ab_channel=AGORATVNEWS
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ
Agora TV est allé à la rencontre de Stan Maillaud et de sa compagne Janett Seemann pour un reportage sur sa libération inattendue après des mois de torture et de déni de justice, allant jusqu'à la tentative d'empoisonnement et l'absence de soin en prison mais nous y reviendrons. Il s'est passé un miracle chez un juge qui a pris la bonne décision.
Nous avons été rattrapé par l'actualité et ils ont décidé de lancer un appel de soutien au professeur Fourtillan qui est interné contre son gré dans un centre psychiatrique de haute sécurité pour détenus dangereux à l'issu d'une simple convocation qui ne devait pas déboucher à une incarcération.
(Utilisation de patchs cutanés par des volontaires dont aucun n'a porté plainte pour des effets indésirables)
Ils se joignent au Dr Tal Schaller et à sa femme Johanne pour lancer un appel à l'aide et à la conscience des exécutants : policiers, gendarmes, médecins et infirmiers pour cesser les actions, non pas illégales car ce mot n'a plus aucun sens, mais inhumaines, injustes et arbitraires.
Même YouTube applique de la censure illégale en supprimant toutes les vidéos ou apparaît le Professeur Fourtillan.
Le Professeur Fourtillan n'est pas dangereux pour la "communauté" ni pour lui même et sa place n'est pas dans un hôpital psychiatrique.
Nous savons qui donne les ordres et ce message est destiné aux exécutants qui appliquent les ordres illégaux (séquestration, injection de psychotropes, censure de l'information) à se poser les bonnes questions.
AGORA TVNEWS : https://www.youtube.com/channel/UC82-AR3h-vsSzZgZ8pvAVkQ
Agora TV est allé à la rencontre de Stan Maillaud et de sa compagne Janett Seemann pour un reportage sur sa libération inattendue après des mois de torture et de déni de justice, allant jusqu'à la tentative d'empoisonnement et l'absence de soin en prison mais nous y reviendrons. Il s'est passé un miracle chez un juge qui a pris la bonne décision.
Nous avons été rattrapé par l'actualité et ils ont décidé de lancer un appel de soutien au professeur Fourtillan qui est interné contre son gré dans un centre psychiatrique de haute sécurité pour détenus dangereux à l'issu d'une simple convocation qui ne devait pas déboucher à une incarcération.
(Utilisation de patchs cutanés par des volontaires dont aucun n'a porté plainte pour des effets indésirables)
Ils se joignent au Dr Tal Schaller et à sa femme Johanne pour lancer un appel à l'aide et à la conscience des exécutants : policiers, gendarmes, médecins et infirmiers pour cesser les actions, non pas illégales car ce mot n'a plus aucun sens, mais inhumaines, injustes et arbitraires.
Même YouTube applique de la censure illégale en supprimant toutes les vidéos ou apparaît le Professeur Fourtillan.
Le Professeur Fourtillan n'est pas dangereux pour la "communauté" ni pour lui même et sa place n'est pas dans un hôpital psychiatrique.
Nous savons qui donne les ordres et ce message est destiné aux exécutants qui appliquent les ordres illégaux (séquestration, injection de psychotropes, censure de l'information) à se poser les bonnes questions.
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