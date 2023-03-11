Monolog #2: Was ist Satanismus und die Bedeutung der Naturgesetze

In diesem Monolog spreche ich über Satanismus, die Naturgesetze und wieso die Satanisten/dunkle Okkultisten ein Interesse daran haben diese zu verbergen. Zudem gehe ich noch mal kurz auf jedes Naturgesetz ein und spreche darüber.





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