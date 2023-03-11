Monolog #2: Was ist Satanismus und die Bedeutung der Naturgesetze

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
In diesem Monolog spreche ich über Satanismus, die Naturgesetze und wieso die Satanisten/dunkle Okkultisten ein Interesse daran haben diese zu verbergen. Zudem gehe ich noch mal kurz auf jedes Naturgesetz ein und spreche darüber.
Mein Schaffen
Telegram:
https://t.me/heilungdurchwahrheit
Youtube:
https://www.youtube.com/@heilung_durch_wahrheit
Odysee:
https://odysee.com/@Heilung_durch_Wahrheit:4