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Восхищение Церкви 2022 и начало 7 лет Скорби? 18 библейских свидетельств и материалы для оставшихся
Перед Гневом
Перед Гневом
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32 views • September 20, 2022

Очевидно, время нашего земного путешествия практически истекло. Переход в новую эпоху в определенной степени и в определенном ракурсе видят даже неверующие. Часто они видят больше, чем те, кто призван быть зрячими. Именно поэтому Господь побуждает записать этот материал. Возможно, он будет последним, ведь без сомнения – очень скоро произойдет наше Восхищение на встречу с Господом Иисусом Христом – наш Жених Иешуа ха Машиах вот-вот придет исполнить свое обещание. Обители уже готовы.

Ниже вы можете скачать материалы для оставшихся после восхищения церкви. Эти люди вступят в самое ужасное время в истории человечества. К сожалению, таких будет большинство. Указанные материалы на основании Библии помогут найти ответы на вопрос, как найти спасение в течение последних 7 лет существования мира в его текущем виде. Указанные материалы доступны по ссылке https://drive.google.com/drive/folders/1LMlLNT5ITsdxzBa4Qph47zZINPaO8eQM

Распечатайте, изучите, распространите.

https://harpazo.ru/prorochestva/voshishhenie-cerkvi-2022-i-nachalo-7-let-skorbi/ - Восхищение Церкви 2022 и начало 7 лет Скорби?


Keywords
raptureend timesapocalipse
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