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Filmas "Sistema" apie Lietuvos švietimo sistemą 2019 09 13
QdraLT
QdraLT
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545 views • November 18, 2019
Arūnas Eimulis, LTanon ir Antras Varlinas

"Sistema" - pirmasis klaipėdiečių pilnametražis filmas Lietuvos kino istorijoje.

Šiandieninė švietimo sistema iš esmės nesikeičia jau daugiau nei 100 metų ir yra labai smarkiai atsilikusi nuo nūdienos pasaulio poreikių. Mokykla ruošia vaikus egzaminams, o ne gyvenimui. Daugelis baigia ją iš tiesų nesuprasdami nei savęs, nei aplinkinių, nei jų supančio pasaulio. Nepaisant to, mokykla vis dar išlaiko "Šventos karvės" įvaizdį.
Filmo pagrindinė idėja - parodyti dabartinės švietimo sistemos trūkumus ir duoti nuorodą į modernius kūrybiško mokymo metodus. Nepaisant to kad pasaulis keičiasi nežmoniškais tempais, švietimo sistema iš esmės nesikeičia jau daugiau nei pusę amžiaus ir nebeatitinka šiuolaikinio pasaulio poreikių. Netgi liberalaus švietimo ideologai, tarp kurių profesorius Leonidas Donskis, politikas, Vilniaus meras Remigijus Šimašius, edukologai Austėja Landsbergienė bei seras Kenas Robinsonas sutinka, kad mokykla ruošia jauną žmogų egzaminams o ne gyvenimui. Po mokyklos, baigęs universitetą jaunas žmogus dažniausiai neįgyja sugebėjimų, kurių reikia išgyventi šiame pasaulyje ir tapti naudingu visuomenės nariu. Filmas lengvu ir neįpareigojančiu komedijos formatu, pasitelkęs filmo personažus, pasistengs tai parodyti. Visi personažai ir situacijos paiimtos iš filmo kūrėjų eilės metų dėstymo ir praktikos su kūrybinio mokymo diegimo mokyklose projektu “Kūrybinės partnerystės”.

Arūno Eimulio filmo "Sistema" pristatymą galima peržiūrėti čia:
https://www.youtube.com/watch?v=5cGX9...

Kviečiame paremti filmo gamybą ir prisidėti prie šviesesnės mūsų vaikų ateities.
Paremkite filmą "Sistema" - http://www.teorema.lt
Keywords
politicseducationsistemasvietimofilmasissilavinimasmokykla
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