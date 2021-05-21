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IFQ49 - Émission du 20 mai 2021 avec Alice
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20 views • May 21, 2021
jeudi 20 mai 2021 : https://odysee.com/@Chloe_F:b/infoenquestions49:4
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en sept langues : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
👉SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
■ Sources Jean-Jacques :
👉ALICE
Facebook : https://www.facebook.com/pourquoipasOneNation/
Odysee :
https://odysee.com/@PourquoiPas:6
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOhBZTM4pD2-CniOMOiPtOA
• Vidéo d'Alice : Dans le terrier du lapin blanc - Pourquoi pas (28.04.20)
https://m.youtube.com/watch?v=O68fadA5ikw
■ Sources Jean-Jacques :
• Pour télécharger la vidéo « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! », cliquez sur ce lien.
• Le site d'AgoraVox sur les morts en Europe : https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/deja-presque-12000-morts-et-plus-d-233104
• Le site du collectif libertés 07 : https://libertes07.fr
• Le site de Virginia Stoner : http://www.virginiastoner.com/writing/2021/5/4/the-deadly-covid-19-vaccine-coverup
■ Sources Chloé :
• Teaser du Rassemblement du 15 mai à Lyon : https://www.youtube.com/watch?v=tidLVXpIzPI
• Suisse : cas, hospitalisations, décès à la semaine 19 : http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021_05-18.pdf
• Suisse : rapport de la semaine 19 (âge des décès p. 15) : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#-1315239417
• Suisse : Les enfants devraient se faire vacciner selon les experts : https://www.rts.ch/info/suisse/12186077-les-enfants-devront-etre-vaccines-contre-le-covid-estiment-les-experts.html
• En Suisse, les enfants pourraient se faire vacciner même si les parents refusent.
https://www.20min.ch/fr/story/les-enfants-pourraient-se-faire-vacciner-meme-si-les-parents-refusent-627644157428?fbclid=IwAR1C50Ic2Ajo9Y9FV6h8ykoDl3LcCSV0VcqUKe2in2tb-M-5FkosGrcq-KU
• FRANCE - VACCINATION DES ENFANTS
Avis du 30 avril 2021 : Perspectives sur la stratégie de vaccination de la population
adulte face aux variants, et des enfants et des adolescents à l’automne
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avisdu_cosv_30_avril_2021-maj_11_mai-_perspectives_strategie_vaccinale_automne.pdf
• PowerPoint de l'avis du Conseil d'orientation de stratégie vaccinale sur la vaccination des enfants :
http://gerardscheller.ch/Vaccination_Enfants_20-05-21.pptx
• Les conséquences physiques du masque sur les enfants.
https://lemediaen442.fr/images-choquantes-des-consequences-physiques-du-masque-sur-les-enfants/
• AGENDA DES LIBERTÉS :
▪️Samedi 22 mai :
Paris 14h : Soutien à Jean-Bernard Fourtillan (Prison de la Santé, 42 rue de la Santé)
Neuchâtel 13h (Jeunes Rives)
Annemasse 14h (Devant l'hôtel de Ville), où je serai.
Marseille 12h (Esplanade du MuCem - Vieux Port)
▪️Dimanche 23 mai :
Annecy 14h ANNULÉ (interdit par le Préfet)
▪️Jeudi 27 mai :
Paris 10h : Soutien à Jean-Bernard Fourtillan (Tribunal judiciaire de Paris)
Hennebont 18h : Soutien à Vincent Fréville (CMP Danvez - 8, rue du Docteur Carpentier 56700 Hennebont)
■ Sources Tal :
• Soirée de soutien à Jean-Bernard Fourtillan : https://www.facebook.com/watch/?v=580670266238872
Liens de téléchargement de la vidéo sur les morts du vaccin, en sept langues : https://formations.emergences.net/C0VlD-lNF0
L’émission hebdomadaire "l'info en QuestionS" est une émission née d'une demande grandissante d'informations libres et échappant à la censure. Les conflits d'intérêts étant désormais légion dans le monde médiatique, une équipe de lanceurs d'alerte s'est mobilisée pour partager ses dernières informations et les questions qu'elles suscitent.
Le but de l'émission « l'info en QuestionS » est également d'inviter des experts, des scientifiques et professionnels dans différents domaines afin qu'ils répondent aux questions des citoyens. Notre équipe est à géométrie variable, en fonction des disponibilités de chacun et de chacune.
👉JEAN-JACQUES CRÈVECŒUR :
Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
Chaîne publique : https://fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
Chaîne privée : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
Solidarita : https://solidarita.net
Site officiel : https://jeanjacquescrevecoeur.com
Odysee : https://odysee.com/@Jean-Jacques-Crevecoeur:f
👉SALIM LAÏBI :
Facebook : https://www.facebook.com/lelibre.penseur.1/
Blog Le libre Penseur : https://www.lelibrepenseur.org/
Odysee : https://odysee.com/@LeLibrePenseur.org:2
👉TAL SCHALLER :
Blog de Tal : https://www.santeglobale.world/le-blog-de-tal/
👉SOPHIE MEULEMANS :
YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCW0CYuhmuLtcMS8FrtUZPDg
Site officiel : Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
👉CHLOÉ FRAMMERY :
Twitter : https://twitter.com/FrammeryChloe?s=09
Rumble : https://rumble.com/user/ChloeFra
Odysee : https://odysee.com/@Chloe_F:b
👉MURIEL HUBIN :
Facebook : https://www.facebook.com/hubmu2
Site officiel : www.revivance.be
■ Sources Jean-Jacques :
👉ALICE
Facebook : https://www.facebook.com/pourquoipasOneNation/
Odysee :
https://odysee.com/@PourquoiPas:6
Youtube : https://www.youtube.com/channel/UCOhBZTM4pD2-CniOMOiPtOA
• Vidéo d'Alice : Dans le terrier du lapin blanc - Pourquoi pas (28.04.20)
https://m.youtube.com/watch?v=O68fadA5ikw
■ Sources Jean-Jacques :
• Pour télécharger la vidéo « Ils étaient fiers d'être vaccinés… Ils en sont morts ! », cliquez sur ce lien.
• Le site d'AgoraVox sur les morts en Europe : https://www.agoravox.fr/actualites/sante/article/deja-presque-12000-morts-et-plus-d-233104
• Le site du collectif libertés 07 : https://libertes07.fr
• Le site de Virginia Stoner : http://www.virginiastoner.com/writing/2021/5/4/the-deadly-covid-19-vaccine-coverup
■ Sources Chloé :
• Teaser du Rassemblement du 15 mai à Lyon : https://www.youtube.com/watch?v=tidLVXpIzPI
• Suisse : cas, hospitalisations, décès à la semaine 19 : http://gerardscheller.ch/COVID-19_cas_hospitalisations_deces_CH_2021_05-18.pdf
• Suisse : rapport de la semaine 19 (âge des décès p. 15) : https://www.bag.admin.ch/bag/fr/home/krankheiten/ausbrueche-epidemien-pandemien/aktuelle-ausbrueche-epidemien/novel-cov/situation-schweiz-und-international.html#-1315239417
• Suisse : Les enfants devraient se faire vacciner selon les experts : https://www.rts.ch/info/suisse/12186077-les-enfants-devront-etre-vaccines-contre-le-covid-estiment-les-experts.html
• En Suisse, les enfants pourraient se faire vacciner même si les parents refusent.
https://www.20min.ch/fr/story/les-enfants-pourraient-se-faire-vacciner-meme-si-les-parents-refusent-627644157428?fbclid=IwAR1C50Ic2Ajo9Y9FV6h8ykoDl3LcCSV0VcqUKe2in2tb-M-5FkosGrcq-KU
• FRANCE - VACCINATION DES ENFANTS
Avis du 30 avril 2021 : Perspectives sur la stratégie de vaccination de la population
adulte face aux variants, et des enfants et des adolescents à l’automne
https://solidarites-sante.gouv.fr/IMG/pdf/avisdu_cosv_30_avril_2021-maj_11_mai-_perspectives_strategie_vaccinale_automne.pdf
• PowerPoint de l'avis du Conseil d'orientation de stratégie vaccinale sur la vaccination des enfants :
http://gerardscheller.ch/Vaccination_Enfants_20-05-21.pptx
• Les conséquences physiques du masque sur les enfants.
https://lemediaen442.fr/images-choquantes-des-consequences-physiques-du-masque-sur-les-enfants/
• AGENDA DES LIBERTÉS :
▪️Samedi 22 mai :
Paris 14h : Soutien à Jean-Bernard Fourtillan (Prison de la Santé, 42 rue de la Santé)
Neuchâtel 13h (Jeunes Rives)
Annemasse 14h (Devant l'hôtel de Ville), où je serai.
Marseille 12h (Esplanade du MuCem - Vieux Port)
▪️Dimanche 23 mai :
Annecy 14h ANNULÉ (interdit par le Préfet)
▪️Jeudi 27 mai :
Paris 10h : Soutien à Jean-Bernard Fourtillan (Tribunal judiciaire de Paris)
Hennebont 18h : Soutien à Vincent Fréville (CMP Danvez - 8, rue du Docteur Carpentier 56700 Hennebont)
■ Sources Tal :
• Soirée de soutien à Jean-Bernard Fourtillan : https://www.facebook.com/watch/?v=580670266238872
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