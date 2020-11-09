© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Песня "Бодрое вымирание"
Follow
0
Download MP3
Share
Report
3 views • November 09, 2020
Песня "Бодрое вымирание"
Что такое сей мир
С давних времён?
Ума ль он кумир
Для диких племён?
Он - напраслина тупости
На излёте...
Не отсутствие мудрости,
А маразм_в_почёте.
Все напрасны старания
Средь скотов во мраке:
Важно лишь вымирание,
Всё остальное - враки.
Земля уж дрожит
От маразма скотов,
И никто не сбежит
Здесь от оков.
Гестапо не нужно -
Есть доктор и мент.
Которые дружно,
В один лишь момент,
Одним только рыком
В стойло стадо сгребут,
Которое в диком
Испуге всегда. Где уж тут бунт?!
Напраслина тупости
На излёте...
Не отсутствие мудрости,
А маразм_в_почёте.
Все напрасны старания
Средь скотов во мраке:
Важно лишь вымирание,
Всё остальное - враки.
Раз бунт невозможен,
То надо взывать
К Солнцу, что уничтожит
Всех рабов, и плевать
Что сгинут остатки и людей на Земле,
Ведь и чертей, что держат во Зле
Здесь всех уже с очень давних времен,
Не станет - то возмездия страшный закон.
Напраслина тупости
На излёте...
Не отсутствие мудрости,
А маразм_в_почёте.
Все напрасны старания
Средь скотов во мраке:
Важно лишь вымирание,
Всё остальное - враки.
Так что осталось лишь Землю спасти:
Мы лишь мерзостный сор, что надо смести.
Спасти от нас всех - рабов и людей,
Темницы хозяев, святош и чертей.
Солнце придёт на помощь к уставшей Земле.
К Солнцу в последнем усильи взываем -
Уж лучше сгореть, и с пользой сгореть,
Чем чрез годы позора в итоге болтаться в петле.
От заразы людей, их хозяев - чертей - так мы Землю спасаем:
Через смерть, столь важную смерть.
Напраслина тупости
На излёте...
Не отсутствие мудрости,
А маразм_в_почёте.
Все напрасны старания
Средь скотов во мраке:
Важно лишь вымирание,
Всё остальное - враки.
Что такое сей мир
С давних времён?
Ума ль он кумир
Для диких племён?
Он - напраслина тупости
На излёте...
Не отсутствие мудрости,
А маразм_в_почёте.
Все напрасны старания
Средь скотов во мраке:
Важно лишь вымирание,
Всё остальное - враки.
Земля уж дрожит
От маразма скотов,
И никто не сбежит
Здесь от оков.
Гестапо не нужно -
Есть доктор и мент.
Которые дружно,
В один лишь момент,
Одним только рыком
В стойло стадо сгребут,
Которое в диком
Испуге всегда. Где уж тут бунт?!
Напраслина тупости
На излёте...
Не отсутствие мудрости,
А маразм_в_почёте.
Все напрасны старания
Средь скотов во мраке:
Важно лишь вымирание,
Всё остальное - враки.
Раз бунт невозможен,
То надо взывать
К Солнцу, что уничтожит
Всех рабов, и плевать
Что сгинут остатки и людей на Земле,
Ведь и чертей, что держат во Зле
Здесь всех уже с очень давних времен,
Не станет - то возмездия страшный закон.
Напраслина тупости
На излёте...
Не отсутствие мудрости,
А маразм_в_почёте.
Все напрасны старания
Средь скотов во мраке:
Важно лишь вымирание,
Всё остальное - враки.
Так что осталось лишь Землю спасти:
Мы лишь мерзостный сор, что надо смести.
Спасти от нас всех - рабов и людей,
Темницы хозяев, святош и чертей.
Солнце придёт на помощь к уставшей Земле.
К Солнцу в последнем усильи взываем -
Уж лучше сгореть, и с пользой сгореть,
Чем чрез годы позора в итоге болтаться в петле.
От заразы людей, их хозяев - чертей - так мы Землю спасаем:
Через смерть, столь важную смерть.
Напраслина тупости
На излёте...
Не отсутствие мудрости,
А маразм_в_почёте.
Все напрасны старания
Средь скотов во мраке:
Важно лишь вымирание,
Всё остальное - враки.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.