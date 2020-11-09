Песня "Бодрое вымирание"



Что такое сей мир

С давних времён?

Ума ль он кумир

Для диких племён?



Он - напраслина тупости

На излёте...

Не отсутствие мудрости,

А маразм_в_почёте.



Все напрасны старания

Средь скотов во мраке:

Важно лишь вымирание,

Всё остальное - враки.



Земля уж дрожит

От маразма скотов,

И никто не сбежит

Здесь от оков.



Гестапо не нужно -

Есть доктор и мент.

Которые дружно,

В один лишь момент,



Одним только рыком

В стойло стадо сгребут,

Которое в диком

Испуге всегда. Где уж тут бунт?!



Напраслина тупости

На излёте...

Не отсутствие мудрости,

А маразм_в_почёте.



Все напрасны старания

Средь скотов во мраке:

Важно лишь вымирание,

Всё остальное - враки.



Раз бунт невозможен,

То надо взывать

К Солнцу, что уничтожит

Всех рабов, и плевать



Что сгинут остатки и людей на Земле,

Ведь и чертей, что держат во Зле

Здесь всех уже с очень давних времен,

Не станет - то возмездия страшный закон.



Напраслина тупости

На излёте...

Не отсутствие мудрости,

А маразм_в_почёте.



Все напрасны старания

Средь скотов во мраке:

Важно лишь вымирание,

Всё остальное - враки.



Так что осталось лишь Землю спасти:

Мы лишь мерзостный сор, что надо смести.

Спасти от нас всех - рабов и людей,

Темницы хозяев, святош и чертей.



Солнце придёт на помощь к уставшей Земле.

К Солнцу в последнем усильи взываем -

Уж лучше сгореть, и с пользой сгореть,

Чем чрез годы позора в итоге болтаться в петле.

От заразы людей, их хозяев - чертей - так мы Землю спасаем:

Через смерть, столь важную смерть.



Напраслина тупости

На излёте...

Не отсутствие мудрости,

А маразм_в_почёте.



Все напрасны старания

Средь скотов во мраке:

Важно лишь вымирание,

Всё остальное - враки.