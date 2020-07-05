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Sosyal Mesafeyi Destekleyen BİLİMSEL BİR KANIT YOKTUR | Prof. Joel Hay
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8 views • July 05, 2020
University of Southern California (USC) Profesörü Joel Hay
● Bu özel virüs Kovid-19 için sosyal mesafeyi destekleyen bilimsel bir kanıt yok. Sosyal mesafeyi isteyen insanlar bu müdahaleleri hiçbir kanıta dayandırmadılar.
● İyi ama unutmayalım ki; Güney Kore, New York City'den daha fazla nüfus yoğunluğuna sahip ama onlarda sadece 250'den az ölüm vardı toplamda.
● Diyebilirsiniz ki, New York felaketinin sebebi, uygun koruyucu ekipmana sahip olmayan ve artık birçok Kovid-19 hastasına iyi gelmediği bilinen ve aslında ölüm riskini artırabilen suni solunum cihazlarını kullanan paniklemiş sağlık çalışanlarıdır.
● Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya katılan hamile kadınların %80'ine kovid-19 pozitif teşhisi konmuş. Fakat bilgim dahilinde ABD topraklarında hiçbir bebek kovid-19 pozitif doğmamış ya da kovid-19 sebebiyle ölmemiştir.
Peki, öyleyse niye çocukların okullarını kapatıyoruz? Çocuklar bundan etkilenmiyor.
● Sonra mahkumları ele alalım... 2.3 milyon Amerikan mahkumu ve sadece 35 ölüm! Zorunlu sosyal karışım... ülkenin geri kalanına göre daha az ölüm oranı! Hadi canım... bunu nasıl açıklayacaklar?
● Nedir bu mantıksızlık? Tüm dünyayı normal grip benzeri birşey yüzünden kapatamazsınız. Bu milyonlarca hayatı yok ediyor ve görünüşte kurtardığı 1 kişiye karşılık yaklaşık 100 kişiyi öldürüyor.
Kaynak: https://youtu.be/HH4tAq-PP7s?t=49
● Bu özel virüs Kovid-19 için sosyal mesafeyi destekleyen bilimsel bir kanıt yok. Sosyal mesafeyi isteyen insanlar bu müdahaleleri hiçbir kanıta dayandırmadılar.
● İyi ama unutmayalım ki; Güney Kore, New York City'den daha fazla nüfus yoğunluğuna sahip ama onlarda sadece 250'den az ölüm vardı toplamda.
● Diyebilirsiniz ki, New York felaketinin sebebi, uygun koruyucu ekipmana sahip olmayan ve artık birçok Kovid-19 hastasına iyi gelmediği bilinen ve aslında ölüm riskini artırabilen suni solunum cihazlarını kullanan paniklemiş sağlık çalışanlarıdır.
● Yakın zamanda yapılan bir araştırmaya katılan hamile kadınların %80'ine kovid-19 pozitif teşhisi konmuş. Fakat bilgim dahilinde ABD topraklarında hiçbir bebek kovid-19 pozitif doğmamış ya da kovid-19 sebebiyle ölmemiştir.
Peki, öyleyse niye çocukların okullarını kapatıyoruz? Çocuklar bundan etkilenmiyor.
● Sonra mahkumları ele alalım... 2.3 milyon Amerikan mahkumu ve sadece 35 ölüm! Zorunlu sosyal karışım... ülkenin geri kalanına göre daha az ölüm oranı! Hadi canım... bunu nasıl açıklayacaklar?
● Nedir bu mantıksızlık? Tüm dünyayı normal grip benzeri birşey yüzünden kapatamazsınız. Bu milyonlarca hayatı yok ediyor ve görünüşte kurtardığı 1 kişiye karşılık yaklaşık 100 kişiyi öldürüyor.
Kaynak: https://youtu.be/HH4tAq-PP7s?t=49
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