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Movimenti della luna in un mese lunare, spiegazione 07 Agosto 2022
Dino Tinelli
Dino Tinelli
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164 views • August 07, 2022

Dal canale Vibes of Cosmos https://youtu.be/dEEBU1LtdrM

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✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

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Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.

Keywords
terra piattastoria perduta della terra pianaplaylist di dino tinelli
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