Globale News 11.06.2020 Sensationelles Interview 7 Mio. Zuschauer!

Endlich auf Deutsch! LONDON REAL:das sensationelle Interview mit DAVID ICKE der ein englischer Verschwörungsforscher ist und der neben dem Wembley Stadion noch dutzende Stadien auf der ganzen Welt gefüllt hat.Er hatte auch angekündigt, dass die Queen verschwinden wird.Exklusive in deutscher Sprache gesprochen von niemanden anderen als Jo Conrad der inzwischen vielen Millionen Menschen weltweit bekannt sein dürfte u.a. auch durch seine Sendungen wie Bewusst TV.Gesprochen von Joe Conrad Bewusst TVQuelle Original von Bewusst TVGlaube nichts prüfe alles selbst! Fange an zu denken und wacht auf!