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Les gouvernements n'ont fait aucune erreur… - CDL57 - Jean-Jacques Crevecoeur
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34 views • September 28, 2020
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Contrairement à ce qu'affirmait le professeur Christian Perronne dans son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? », cette conversation du lundi vous fait la démonstration que nos gouvernants — ces larbins au service de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires — n'ont fait aucune erreur dans la gestion de la crise du coronavirus en 2020.
Puisque, tout simplement, leur objectif N'ÉTAIT PAS de protéger la population d'une pandémie qui n'a jamais existé (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de morts, comme chaque année)… Leur but et leur objectif étaient de mettre en place un contrôle totale de l'ensemble de la population mondiale. Et jusqu'à présent, ils n'ont fait aucune erreur stratégique dans leur opération planifiée depuis très longtemps…
D'où l'importance de sortir de l'engrenage dans lequel ils essaient de nous entraîner à travers la peur du virus, l'obligation de porter le masque qui ne sont que des préfigurations des prochaines étapes du contrôle absolu des populations : les tests obligatoires dont le résultat sera inscrit sur un passeport numérique, puis les vaccins obligatoires, le tout accompagné d'une dématérialisation progressive de toute une série d'éléments de notre quotidien… À regarder jusqu'au bout et à partager sans modération !
En bonus, je vous invite à visionner la petite vidéo d'Ema Krusi à propos de l'arrivée concrète de l'identité numérique, vidéo censurée en 24 heures par YouTube, toujours pour les mêmes sempiternelles censures… Pour la visionner, cliquez sur ce lien…
Quelques références URL citées dans cette vidéo :
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma page Facebook : https://www.facebook.com/jeanjacques.crevecoeur.1
— pour suivre l'info en questionS en direct sur ma chaîne YouTube : https://www.youtube.com/user/jjcrevecoeur
— pour inviter vos connaissances à s'inscrire sur ma chaîne privée (ici) : https://formations.emergences.net/iln0002-chaineprivee
— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
— pour visionner le documentaire d'ARTE, tous surveillés, 7 milliards de suspects : https://youtu.be/Hf1JR0HP4rM lien cassé !
Alternative : https://www.bitchute.com/video/Zf1Jp1YAOu9f/
— pour visionner le même documentaire sur cette chaîne privée : cliquez ici
— pour visionner la dernière émission d'Ema Krusi sur les passeports numériques : https://www.facebook.com/emakrusi/posts/3232937300147842
— pour visiter le site d'Initiative Citoyenne : http://initiativecitoyenne.be/
— pour visiter l'initiative belge avec les professionnels de santé : https://www.transparence-coronavirus.be/
Contrairement à ce qu'affirmait le professeur Christian Perronne dans son livre « Y a-t-il une erreur qu'ils n'ont pas commise ? », cette conversation du lundi vous fait la démonstration que nos gouvernants — ces larbins au service de cette minuscule minorité de psychopathes milliardaires — n'ont fait aucune erreur dans la gestion de la crise du coronavirus en 2020.
Puisque, tout simplement, leur objectif N'ÉTAIT PAS de protéger la population d'une pandémie qui n'a jamais existé (ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas eu de morts, comme chaque année)… Leur but et leur objectif étaient de mettre en place un contrôle totale de l'ensemble de la population mondiale. Et jusqu'à présent, ils n'ont fait aucune erreur stratégique dans leur opération planifiée depuis très longtemps…
D'où l'importance de sortir de l'engrenage dans lequel ils essaient de nous entraîner à travers la peur du virus, l'obligation de porter le masque qui ne sont que des préfigurations des prochaines étapes du contrôle absolu des populations : les tests obligatoires dont le résultat sera inscrit sur un passeport numérique, puis les vaccins obligatoires, le tout accompagné d'une dématérialisation progressive de toute une série d'éléments de notre quotidien… À regarder jusqu'au bout et à partager sans modération !
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— pour vous inscrire sur ma nouvelle chaîne publique sur FullLifeChannel.com : https://www.fulllifechannel.com/channel/JeanJacquesCrevecoeur
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