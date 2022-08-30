Mail aan Baudet en Jensen: BELANGRIJK! Voorkom geplande massamoord in ons land!

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Voor donaties (ik heb nog nooit een donatie gehad, dat zou ik heel leuk vinden):https://streamelements.com/starthealingspreadtruth/tip
Baudet T.H.P. (FVD) | Tweede Kamer der Staten-Generaal
https://www.tweedekamer.nl/kamerleden_en_commissies/alle_kamerleden/baudet-thp-fvd
Contact Mail Robert Jensen via Jensen.nl
https://jensen.nl/contact
Forum voor Democratie - YouTube
https://www.youtube.com/c/ForumDemocratie
Play - YouTube
https://www.youtube.com/channel/UCFlQgIeWkaQjUsowm7Muc6w/videos
Biden warns of Russian cyberattack against US "it's coming" WITHDRAW YOUR SAVINGS NOW! - YouTube
https://www.youtube.com/watch?v=boaen4yvuZE
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