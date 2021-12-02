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Aaron Bork - Enfermero - Cuenta Los Efectos Adversos De La Inoculacion
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11 views • December 02, 2021
Es un enfermero santafesino que vive en Estados Unidos, salio en la TV hace tiempo a favor de la vacunacion Covid.
Lo inyectaron, le hizo mal, lo internaron, no le daban diagnóstico, no aceptaban que era por la vacuna, empezó a tratarse con CDS, zeolita, y otros..... fue mejorando.
No puede volver a un sanatorio por que lo diagnosticaron como enfermo psiquiátrico por exponer su tratamiento y cambio de mirada sobre el tema.
¡Vale la pena ver su testimonio!
Lo inyectaron, le hizo mal, lo internaron, no le daban diagnóstico, no aceptaban que era por la vacuna, empezó a tratarse con CDS, zeolita, y otros..... fue mejorando.
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