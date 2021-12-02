Aaron Bork - Enfermero - Cuenta Los Efectos Adversos De La Inoculacion

Es un enfermero santafesino que vive en Estados Unidos, salio en la TV hace tiempo a favor de la vacunacion Covid.



Lo inyectaron, le hizo mal, lo internaron, no le daban diagnóstico, no aceptaban que era por la vacuna, empezó a tratarse con CDS, zeolita, y otros..... fue mejorando.



No puede volver a un sanatorio por que lo diagnosticaron como enfermo psiquiátrico por exponer su tratamiento y cambio de mirada sobre el tema.



¡Vale la pena ver su testimonio!