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David Bouquet : sortir des contrats, les non-sens de la vie ! CoronaX-Files !
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23 views • December 06, 2021
David Bouquet : sortir des contrats, les non-sens de la vie ! CoronaX-Files !
Dans cette émission présentielle et ce retour épique à Rouen malgré la dictature nazitaire dans les transports en commun, David nous décrit le mensonge universel et l’inversion par lesquels nous sommes tenus en otages, évoque quelques clefs de libération, comment sortir de cette roue du recyclage et l’éviter, nous parle du défi de l’après-vie, de notre droit à la dignité d’être vivant, et plus. Il s’adresse ici aux derniers humains non recyclables qui ont compris de quel « piège » de théâtre nous sommes les pions ! Quel nouveau monde nous est promis avec le Transhumanisme, un mini bilan de fin d’année et de fin de cycle, etc…
La page des émissions avec David Bouquet
https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/david-bouquet-lappel-dun-citoyen-francais-au-reveil-humain/
LE ROUTARD RÉSISTANT
https://leroutardresistant.com/
Hommage
https://www.youtube.com/watch?v=D2YZJKjnw48
CoronaX-Files : l’Imposture Planétaire!
https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/
Dans cette émission présentielle et ce retour épique à Rouen malgré la dictature nazitaire dans les transports en commun, David nous décrit le mensonge universel et l’inversion par lesquels nous sommes tenus en otages, évoque quelques clefs de libération, comment sortir de cette roue du recyclage et l’éviter, nous parle du défi de l’après-vie, de notre droit à la dignité d’être vivant, et plus. Il s’adresse ici aux derniers humains non recyclables qui ont compris de quel « piège » de théâtre nous sommes les pions ! Quel nouveau monde nous est promis avec le Transhumanisme, un mini bilan de fin d’année et de fin de cycle, etc…
La page des émissions avec David Bouquet
https://freedomufos.com/documents-complementaires/coronax-files-limposture-planetaire/david-bouquet-lappel-dun-citoyen-francais-au-reveil-humain/
LE ROUTARD RÉSISTANT
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