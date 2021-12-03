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Eugenesia de Carbono [The Corbett Report]
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61 views • December 03, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.
Archivo: Emisión de The Corbett Report del 11 de diciembre del 2009.
https://www.corbettreport.com
Mensaje de actualidad, escueto pero al hueso.
En su síntesis del nexo íntimo entre la eugenesia y la agenda antropogénica del clima, restaría mencionar al feminismo y sus derivaciones como mecanismos de control. Ya que no solo intensificaron el patrullaje del pensamiento, la carga tributaria y la legislación, también las políticas abortistas son un método eugenésico de despoblación donde el culto a la muerte y la intervención estatal en la vida íntima de las personas se perciben como un derecho, no como una estrategia de manipulación geopolítica financiada por los criminales a los que creen combatir. La "identidad de género" es una agenda que ha llevado también a la colonización de las minorías por parte del Estado. Sirve a la plutocracia no sólo para modificar el lenguaje y enfrentarnos, sino como medio efectivo para las políticas globalistas que relativizan al sujeto y convierten su cuerpo en una suerte de campo-experimento a ser interpretado e intervenido: la naturaleza debe ser negada, el sujeto escindido, el planeta despoblado. Al abolir la naturaleza y erigir el deseo, los globalistas aclaran el camino para la normalización de la intervención biológica, que es la que pretende llevarnos del transexualismo al transhumanismo vía las líneas borrosas del género y las tecnologías de las terapias génicas.
En el discurso fundacional de la UNESCO, al que hace referencia Corbett, Julian Huxley, vicepresidente (1937–1944) y presidente (1959–1962) de la Sociedad Británica de Eugenesia, decía: "Es esencial que la eugenesia se sitúe totalmente dentro de los límites de la ciencia, ya que, como ya se ha indicado, en un futuro no muy lejano es probable que el problema de la mejora de la calidad media de los seres humanos se convierta en urgente; y esto sólo puede lograrse aplicando los resultados de una eugenesia verdaderamente científica".
Lo siguiente es el segmento del texto al que alude Corbett y se muestra en pantalla: "Por el momento, es probable que el efecto indirecto de la civilización sea disgénico en lugar de eugenésico; y en cualquier caso parece probable que el peso muerto de la estupidez genética, la debilidad física, la inestabilidad mental y la propensión a las enfermedades, que ya existen en la especie humana, resulte una carga demasiado grande para que se logre un progreso real. Así, aunque es bastante cierto que toda política eugenésica radical será durante muchos años política y psicológicamente imposible, será importante para la UNESCO asegurarse que el problema eugenésico se examine con el mayor cuidado y que la opinión pública esté informada acerca de las cuestiones en juego, de modo que mucho de lo que ahora es impensable pueda al menos volverse pensable."
Texto completo acá:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000068197
En 1957, como parte de una "reorientación", la Sociedad de Eugenesia Británica (1927) antes llamada Sociedad de Educación Eugenésica (1907), a través de C.P. Blacker (que luego pasó a formar parte de la International Planned Parenthood Federation de Margaret Sanger) escribió un memorándum acerca del futuro del movimiento diciendo que: "(...) la Sociedad debería perseguir fines eugenésicos por medios menos obvios, es decir, mediante una política de cripto-eugenesia, que aparentemente tuvo éxito con la Sociedad de Eugenesia de Estados Unidos".
Pueden leerlo en el documento original, página 154, ítem (a):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2906074/pdf/eugenrev00003-0012.pdf
Los mails del escándalo del Climate Gate de la Universidad de East Anglia al que se hace mención: https://www.lavoisier.com.au/articles/greenhouse-science/climate-change/climategate-emails.pdf
Archivo: Emisión de The Corbett Report del 11 de diciembre del 2009.
https://www.corbettreport.com
Mensaje de actualidad, escueto pero al hueso.
En su síntesis del nexo íntimo entre la eugenesia y la agenda antropogénica del clima, restaría mencionar al feminismo y sus derivaciones como mecanismos de control. Ya que no solo intensificaron el patrullaje del pensamiento, la carga tributaria y la legislación, también las políticas abortistas son un método eugenésico de despoblación donde el culto a la muerte y la intervención estatal en la vida íntima de las personas se perciben como un derecho, no como una estrategia de manipulación geopolítica financiada por los criminales a los que creen combatir. La "identidad de género" es una agenda que ha llevado también a la colonización de las minorías por parte del Estado. Sirve a la plutocracia no sólo para modificar el lenguaje y enfrentarnos, sino como medio efectivo para las políticas globalistas que relativizan al sujeto y convierten su cuerpo en una suerte de campo-experimento a ser interpretado e intervenido: la naturaleza debe ser negada, el sujeto escindido, el planeta despoblado. Al abolir la naturaleza y erigir el deseo, los globalistas aclaran el camino para la normalización de la intervención biológica, que es la que pretende llevarnos del transexualismo al transhumanismo vía las líneas borrosas del género y las tecnologías de las terapias génicas.
En el discurso fundacional de la UNESCO, al que hace referencia Corbett, Julian Huxley, vicepresidente (1937–1944) y presidente (1959–1962) de la Sociedad Británica de Eugenesia, decía: "Es esencial que la eugenesia se sitúe totalmente dentro de los límites de la ciencia, ya que, como ya se ha indicado, en un futuro no muy lejano es probable que el problema de la mejora de la calidad media de los seres humanos se convierta en urgente; y esto sólo puede lograrse aplicando los resultados de una eugenesia verdaderamente científica".
Lo siguiente es el segmento del texto al que alude Corbett y se muestra en pantalla: "Por el momento, es probable que el efecto indirecto de la civilización sea disgénico en lugar de eugenésico; y en cualquier caso parece probable que el peso muerto de la estupidez genética, la debilidad física, la inestabilidad mental y la propensión a las enfermedades, que ya existen en la especie humana, resulte una carga demasiado grande para que se logre un progreso real. Así, aunque es bastante cierto que toda política eugenésica radical será durante muchos años política y psicológicamente imposible, será importante para la UNESCO asegurarse que el problema eugenésico se examine con el mayor cuidado y que la opinión pública esté informada acerca de las cuestiones en juego, de modo que mucho de lo que ahora es impensable pueda al menos volverse pensable."
Texto completo acá:
https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000068197
En 1957, como parte de una "reorientación", la Sociedad de Eugenesia Británica (1927) antes llamada Sociedad de Educación Eugenésica (1907), a través de C.P. Blacker (que luego pasó a formar parte de la International Planned Parenthood Federation de Margaret Sanger) escribió un memorándum acerca del futuro del movimiento diciendo que: "(...) la Sociedad debería perseguir fines eugenésicos por medios menos obvios, es decir, mediante una política de cripto-eugenesia, que aparentemente tuvo éxito con la Sociedad de Eugenesia de Estados Unidos".
Pueden leerlo en el documento original, página 154, ítem (a):
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2906074/pdf/eugenrev00003-0012.pdf
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