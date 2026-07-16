Pédocriminalité | Suisse | L'affaire Epstein

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Environ 3,5 millions de pages ont été rendues disponibles en 2026 dans le dossier Epstein. Pour l'Europe elles prouvent une chose absolument claire : la base continentale du monstre n'était pas la France, mais la Suisse... LES NOYAUX BANCAIRES INCRIMINANTS UBS a ouvert des comptes pour Ghislaine Maxwell en 2014, géré jusqu'à 19 millions de dollars avec mouvements après l'arrestation d'Epstein en juillet 2019 et après convocation judiciaire dont un virement de 8 millions lié à l'achat de son refuge. HSBC Private Bank à Genève apparaît avec trois comptes suisses dans un rapport d'activité suspecte de JPMorgan. Edmond de Rothschild a correspondu des dizaines de fois avec Epstein de 2013 à 2019 et signé un accord de 25 millions de dollars en 2015 avec une société d'Epstein pour des services liés à des sujets pendants avec les États-Unis. Julius Baer a traité Epstein comme intermédiaire en 2017 lors de discussions sur un rapprochement bancaire avec demande de détails de vol pour Zurich. LA LOGISTIQUE DES FEMMES ET LES VOLS Des échanges proposent une assistante à Zurich en 2016 le terme désignant souvent des prostituées dans le réseau. Au moins cinq femmes liées à la Suisse originaires de Russie ou d'Ukraine ont été organisées avec billets visas hôtels et demandes d'argent. Une formation à l'Institut Villa Pierrefeu à Glion a été financée par une entité d'Epstein pour 34 510 francs en 2019. Les vols montrent des atterrissages à Genève en 1996 1997 et 2003 avec Epstein et son entourage. LES RÉVÉLATIONS INSTITUTIONNELLES Le directeur du Forum économique mondial à Genève a démissionné en février 2026 après révélation de contacts avec Epstein en 2018-2019. Une mention de Micheline Calmy-Rey apparaît dans un courriel d'Epstein de 2010 mais elle dément tout contact. Des perquisitions françaises ont concerné les bureaux d'Edmond de Rothschild. L'ANALYSE DE LA FACILITATION DE FACTO La Suisse présente un problème claire de facilitation. Après 2008 et sa condamnation pour pédocriminalité les banques ont continué à fournir comptes conseils introductions paiements déplacements formations et respectabilité malgré les signaux publics condamnation de 2008 proximité avec Maxwell femmes vulnérables et alertes après 2019. La neutralité est devenue refus de voir quand le système tolère un délinquant sexuel enregistré pour le profit. LES EXIGENCES POUR LA SUISSE Un inventaire public banque par banque des relations avec Epstein et entités. La chronologie des décisions de maintien ou sortie. Les échanges avec FINMA et MROS. L'examen des virements pour formations visas et dépenses des femmes. Un examen parlementaire sur l'absence de réaction visible. Un mécanisme de réparation orienté victimes. LE RÉQUISITOIRE La Suisse ne peut se réfugier derrière l'idée d'un scandale américain. Les pièces montrent un condamné qui a trouvé en Suisse des comptes des portes ouvertes des intermédiaires et des services de prestige. La discrétion est devenue opacité la compétence ingénierie de continuité la neutralité refus de voir. UBS HSBC Edmond de Rothschild Julius Baer et Pictet ont permis la continuité d'un réseau prédateur après 2008. Derrière les flux se cachent des femmes déplacées des visas des hôtels et une emprise. La Suisse a offert un environnement rendant possible cette continuité. Les signaux étaient publics répétés graves et les services ont continué. Il faut une enquête des archives des noms des flux des décisions ignorées et des réparations. La Suisse doit prouver qu'elle est un État de droit en affrontant son mythe de neutralité innocente. Face à Epstein la "neutralité bancaire" a pesé du côté du plus puissant. Enfin encore aujourd'hui, alors que son groupe a fait un chèque de 25 millions de dollars à quelqu'un qui n'avait absolument pas les qualifications pour le justifier, Ariane de Rothschild n'est toujours pas sous enquête pour Gestion Déloyale en Suisse... De toute évidence dans ce beau pays sortir 25 millions de sa société pour payer un pédocriminel international condamné n'est clairement pas un signal d'alerte pénale...