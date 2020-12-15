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Dr. Sucharit Bhagdi COVID vakcinákról (Magyar felirattal)
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41 views • December 15, 2020
Dr. Sucharit Bhagdi Orvos professzor TÖMÖREN, ÉRTHETŐEN kijelenti a vírusról:
Ezt az oltóanyag fejlesztést meg kell állítani, amíg nem késő, mivel a vakcina Génbázisú és súlyos mellékhatásokat okoz!
1. Megbetegíti még a fiatal, egészségeseket is: láz, hidegrázás, végtagfájdalom, fejfájás!
2. Nagyon súlyos allergiás reakciókat válthat ki!
3. Későbbi ráfertőződéskor, akár más vírusoknál is túl erős, robbanásszerű lefolyással járhat! Olyan sejtekbe is belemegy a vakcina, amelyet a vírus normális esetben eleve nem is támadna meg.
4. A nőket sterilizálja: meddővé teszi. Nem véletlenül írták rá a leírására, hogy a hölgyek 2 hónapon belül ne essen teherbe.
Ezt az oltóanyag fejlesztést meg kell állítani, amíg nem késő, mivel a vakcina Génbázisú és súlyos mellékhatásokat okoz!
1. Megbetegíti még a fiatal, egészségeseket is: láz, hidegrázás, végtagfájdalom, fejfájás!
2. Nagyon súlyos allergiás reakciókat válthat ki!
3. Későbbi ráfertőződéskor, akár más vírusoknál is túl erős, robbanásszerű lefolyással járhat! Olyan sejtekbe is belemegy a vakcina, amelyet a vírus normális esetben eleve nem is támadna meg.
4. A nőket sterilizálja: meddővé teszi. Nem véletlenül írták rá a leírására, hogy a hölgyek 2 hónapon belül ne essen teherbe.
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