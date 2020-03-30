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Panalangin ng Coronavirus
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9 views • March 30, 2020
“Ang Tagapaglikha ng Pinagmulan, bawat isa sa
bawat araw, ay nag-aalis o nagbibigay ng hindi
nakakapinsala sa lahat ng mapanganib na mga virus
mula sa aking sarili, aking mga mahal sa buhay, at
pagkatapos ay tulungan ang lahat ng mga nahawaang
nilalang, at ang buong mundo. Gawin ang paulit-ulit
na panalangin na ito kung kinakailangan, upang
mapanatili ang kaligtasan ng lahat, at ibalik ang
kagalingan sa mga nagdadalamhati."
bawat araw, ay nag-aalis o nagbibigay ng hindi
nakakapinsala sa lahat ng mapanganib na mga virus
mula sa aking sarili, aking mga mahal sa buhay, at
pagkatapos ay tulungan ang lahat ng mga nahawaang
nilalang, at ang buong mundo. Gawin ang paulit-ulit
na panalangin na ito kung kinakailangan, upang
mapanatili ang kaligtasan ng lahat, at ibalik ang
kagalingan sa mga nagdadalamhati."
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