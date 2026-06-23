Indien is Watching You: Ein ID für alles – und du stirbst an einem Systemfehler? (🇩🇪 UT)



Indien hat über eine Milliarde Menschen gezwungen, ihre Existenz einer einzigen biometrischen ID zu unterwerfen.



Ohne die ID:

kein Essen,

keine Rente,

kein Arzt.



Klingt wie im dystopischen Sci-Fi-Knaller - dort jedoch bereits Realität.



Bald auch in Deinem Land!



❌ Hacker klonen IDs



❌ Kranke werden abgewiesen



❌ Alte sterben ohne Rente



❌ Familien verhungern, weil der Computer sagt: nein



👉 Und das alles unter dem Label „sicher“



In nur einem 'Bundesstaat' verhungerten zwei Dutzend Menschen, weil das System „nicht funktionierte“.



Millionen Fake-Accounts plündern Gelder – ein Schwarzmarkt für Identitäten entsteht.



Die digitale Identität wird in Indien über das staatliche Programm Aadhaar verwaltet.

Es ist das weltweit größte biometrische Identifikationssystem und bildet das Fundament der digitalen öffentlichen Infrastruktur des Landes.



• Aadhaar wurde im Jahr 2009 auf freiwilliger Basis eingeführt, um jedem indischen Einwohner eine eindeutige Identifikationsnummer zuzuweisen.



• Die erste Karte wurde im September 2010 ausgestellt.



• 2016 wurde die Nutzung für staatliche Sozialleistungen und Subventionen mit dem Aadhaar Act faktisch verpflichtend.



• 2018 kam das Aadhaar-Gesetz, das die

Verfassungsmäßigkeit bestätigt.



Die Aadhaar-Nummer:

Jeder registrierte Einwohner erhält eine eindeutige, 12-stellige Identifikationsnummer.



Biometrische Verknüpfung:

Die Identität ist fest mit den Fingerabdrücken, Scans der Augeniris sowie einem Gesichtsfoto der Person verknüpft.



Verwaltende Behörde:

Der Betrieb liegt bei der Regierungsbehörde Unique Identification Authority of India (UIDAI) unter dem Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie.



Die Aadhaar-App:

Der Zugriff, die kontaktlose Identifikation (z. B. via QR-Code) sowie Sicherheitsfunktionen (wie das Sperren der eigenen Biometriedaten) erfolgen über die offizielle, staatliche Aadhaar-App.



Aadhaar fungiert als Identitätsschicht des sogenannten India Stack, eine zusammenhängende digitale Infrastruktur.



Aadhaar greift direkt mit anderen staatlichen Programmen ineinander:



DigiLocker:

Ein digitaler Dokumentensafe für offizielle Zertifikate, Führerscheine & Zeugnisse.



UPI (Unified Payments Interface):

Das indische Echtzeit-Bezahlsystem, das Bankkonten über die verifizierte Identität miteinander verknüpft & für den Alltag dort essenziell ist, z. B. um ein Bankkonto zu eröffnen, Mobilfunkverträge abzuschließen oder staatliche Sozialleistungen zu empfangen.



Palantir ist am Aufbau & Betrieb des indischen Aadhaar-Systems nicht offiziell beteiligt, hat jedoch Partnerschaften im Verteidigungssektor & IT-Dienstleistern (z. B. Infosys, Tata Consultancy Services usw.).



Obwohl das Aadhaar-System staatlich gesteuert wird, greift die UIDAI massiv auf private Auftragnehmer zurück:



Biometrie-Anbieter, zur Erfassung von Milliarden von Fingerabdrücken und Iris-Scans durch Idemia (ehemals Safran/Morpho, Frankreich) & L-1 Identity Solutions (USA).



Hardware & Sensoren zur biometrische Verifizierung u. a. vom norwegischen Unternehmen Next Biometrics.



Die Architektur des Gesamtsystems (India Stack) wurde maßgeblich von indischen IT-Größen und Software-Vordenkern (wie dem ehemaligen Infosys-Mitbegründer Nandan Nilekani) konzipiert. Viele beteiligte Entwickler wechselten später in die Privatwirtschaft, um kommerzielle Anwendungen auf Basis von Aadhaar zu bauen.



Überwachung und Profiling:

Aadhaar könnte als „Backend“ fungiert, um unzählige staatliche & private Datenbanken miteinander zu verknüpfen, was eine lückenlose Überwachung & das Erstellen detaillierter Verhaltensprofile der Bevölkerung ermöglichen kann.



Die Tech-Eliten nennen es „Zukunft“ – doch in Wahrheit ist moderne Sklaverei, wenn Dein Überleben von einer einzigen Zahl abhängt, brauchst du keinen Diktator mehr – nur einen Bug.



🚨 Und genau das System rollt man jetzt weltweit aus.

Für Deine „Sicherheit“. Natürlich. 🙃



Quelle & Dank