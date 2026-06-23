BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Indien is Watching You: Ein ID für alles – und du stirbst an einem Systemfehler? (🇩🇪 UT)
Be Children of Light
Be Children of Light
383 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
26 views • 2 days ago

Indien is Watching You: Ein ID für alles – und du stirbst an einem Systemfehler? (🇩🇪 UT)

Indien hat über eine Milliarde Menschen gezwungen, ihre Existenz einer einzigen biometrischen ID zu unterwerfen.

Ohne die ID:
kein Essen,
keine Rente,
kein Arzt.

Klingt wie im dystopischen Sci-Fi-Knaller - dort jedoch bereits Realität.

Bald auch in Deinem Land!

❌ Hacker klonen IDs

❌ Kranke werden abgewiesen

❌ Alte sterben ohne Rente

❌ Familien verhungern, weil der Computer sagt: nein

👉 Und das alles unter dem Label „sicher“

In nur einem 'Bundesstaat' verhungerten zwei Dutzend Menschen, weil das System „nicht funktionierte“.

Millionen Fake-Accounts plündern Gelder – ein Schwarzmarkt für Identitäten entsteht.

Die digitale Identität wird in Indien über das staatliche Programm Aadhaar verwaltet.
Es ist das weltweit größte biometrische Identifikationssystem und bildet das Fundament der digitalen öffentlichen Infrastruktur des Landes.

• Aadhaar wurde im Jahr 2009 auf freiwilliger Basis eingeführt, um jedem indischen Einwohner eine eindeutige Identifikationsnummer zuzuweisen.

• Die erste Karte wurde im September 2010 ausgestellt.

• 2016 wurde die Nutzung für staatliche Sozialleistungen und Subventionen mit dem Aadhaar Act faktisch verpflichtend.

• 2018 kam das Aadhaar-Gesetz, das die
Verfassungsmäßigkeit bestätigt.

Die Aadhaar-Nummer:
Jeder registrierte Einwohner erhält eine eindeutige, 12-stellige Identifikationsnummer.

Biometrische Verknüpfung:
Die Identität ist fest mit den Fingerabdrücken, Scans der Augeniris sowie einem Gesichtsfoto der Person verknüpft.

Verwaltende Behörde:
Der Betrieb liegt bei der Regierungsbehörde Unique Identification Authority of India (UIDAI) unter dem Ministerium für Elektronik und Informationstechnologie.

Die Aadhaar-App:
Der Zugriff, die kontaktlose Identifikation (z. B. via QR-Code) sowie Sicherheitsfunktionen (wie das Sperren der eigenen Biometriedaten) erfolgen über die offizielle, staatliche Aadhaar-App.

Aadhaar fungiert als Identitätsschicht des sogenannten India Stack, eine zusammenhängende digitale Infrastruktur.

Aadhaar greift direkt mit anderen staatlichen Programmen ineinander:

DigiLocker:
Ein digitaler Dokumentensafe für offizielle Zertifikate, Führerscheine & Zeugnisse.

UPI (Unified Payments Interface):
Das indische Echtzeit-Bezahlsystem, das Bankkonten über die verifizierte Identität miteinander verknüpft & für den Alltag dort essenziell ist, z. B. um ein Bankkonto zu eröffnen, Mobilfunkverträge abzuschließen oder staatliche Sozialleistungen zu empfangen.

Palantir ist am Aufbau & Betrieb des indischen Aadhaar-Systems nicht offiziell beteiligt, hat jedoch Partnerschaften im Verteidigungssektor & IT-Dienstleistern (z. B. Infosys, Tata Consultancy Services usw.).

Obwohl das Aadhaar-System staatlich gesteuert wird, greift die UIDAI massiv auf private Auftragnehmer zurück:

Biometrie-Anbieter, zur Erfassung von Milliarden von Fingerabdrücken und Iris-Scans durch Idemia (ehemals Safran/Morpho, Frankreich) & L-1 Identity Solutions (USA).

Hardware & Sensoren zur biometrische Verifizierung u. a. vom norwegischen Unternehmen Next Biometrics.

Die Architektur des Gesamtsystems (India Stack) wurde maßgeblich von indischen IT-Größen und Software-Vordenkern (wie dem ehemaligen Infosys-Mitbegründer Nandan Nilekani) konzipiert. Viele beteiligte Entwickler wechselten später in die Privatwirtschaft, um kommerzielle Anwendungen auf Basis von Aadhaar zu bauen.

Überwachung und Profiling:
Aadhaar könnte als „Backend“ fungiert, um unzählige staatliche & private Datenbanken miteinander zu verknüpfen, was eine lückenlose Überwachung & das Erstellen detaillierter Verhaltensprofile der Bevölkerung ermöglichen kann.

Die Tech-Eliten nennen es „Zukunft“ – doch in Wahrheit ist moderne Sklaverei, wenn Dein Überleben von einer einzigen Zahl abhängt, brauchst du keinen Diktator mehr – nur einen Bug.

🚨 Und genau das System rollt man jetzt weltweit aus.
Für Deine „Sicherheit“. Natürlich. 🙃

Quelle & Dank

Keywords
agenda 2030agenda 2050agenda 2012
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Trump demands nuclear inspections &#8220;into infinity&#8221; as fragile Iran deal holds

Trump demands nuclear inspections “into infinity” as fragile Iran deal holds

Willow Tohi
The Government Is About to Destroy Your Access to Natural CBD – Here’s What You Need to Know

The Government Is About to Destroy Your Access to Natural CBD – Here’s What You Need to Know

Mike Adams
Six thoughtful discussions on why America desperately needs to unite and secure energy for the future

Six thoughtful discussions on why America desperately needs to unite and secure energy for the future

Lance D Johnson
ASEAN Offers Regional Integration Model Without EU-Style Bureaucracy, Experts Say

ASEAN Offers Regional Integration Model Without EU-Style Bureaucracy, Experts Say

Garrison Vance
Local Police Gain Access to ICE Facial Recognition App, Documents Show

Local Police Gain Access to ICE Facial Recognition App, Documents Show

Douglas Harrington
Is Trump&#8217;s Real Plan to Declare a National Emergency and Invoke the Defense Production Act?

Is Trump’s Real Plan to Declare a National Emergency and Invoke the Defense Production Act?

Mike Adams
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrightUBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy