BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Los Ricos Pueden Compar Organos
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
0 follower
Follow
0
Download MP3
Share
Report
12 views • 1 day ago
Mike Adams entrevista al Dr. Torsten Trey, fundador de Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), sobre la práctica de la sustracción forzada de órganos en China, particularmente dirigida a los practicantes de Falun Gong. El Dr. Trey detalla cómo descubrió este problema en 2006, los hallazgos de los investigadores canadienses y la creación de DAFOH. Explica la sustracción sistemática de órganos a practicantes detenidos, la infraestructura que la respalda y la falta de estándares éticos en China. El Dr. Trey enfatiza la necesidad de generar conciencia y ejercer presión internacional para detener esta práctica, resaltando la importancia de la ética médica y los posibles efectos en cadena sobre otros países.

Keywords
mike adamsentrevistasbrighteon broadcast newsinforme especial
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon.NewsBrighteon UniversityBrighteon.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy