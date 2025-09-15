Los Ricos Pueden Compar Organos

Mike Adams entrevista al Dr. Torsten Trey, fundador de Doctors Against Forced Organ Harvesting (DAFOH), sobre la práctica de la sustracción forzada de órganos en China, particularmente dirigida a los practicantes de Falun Gong. El Dr. Trey detalla cómo descubrió este problema en 2006, los hallazgos de los investigadores canadienses y la creación de DAFOH. Explica la sustracción sistemática de órganos a practicantes detenidos, la infraestructura que la respalda y la falta de estándares éticos en China. El Dr. Trey enfatiza la necesidad de generar conciencia y ejercer presión internacional para detener esta práctica, resaltando la importancia de la ética médica y los posibles efectos en cadena sobre otros países.



