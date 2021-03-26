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Kort om Nürnberg-Koden | VIGTIG!
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20 views • March 26, 2021
Nürnberg-koden blev oprindeligt skrevet da en masse tyskere i 40'erne lavede en masse uetiske medicinske procedurer på raske mennesker.
Det samme ses i 2021 hvor en betinget godkendt mRNA vacciner sprøjtes ind i godtroende danske (verden) borger.
Staten har gennem tænkt at udføre et langsigtet medicinske program på de danske borgere som skal give dem "frihed" til at rejse, går på restaurant, gå på fodboldstadions osv.
Læs Nürnberg-koden og du vil se ligheder fra i dag til krigen i 40'erne.
Download dokument fra videoen: http://www.martinmdiversen.dk/kort-om-nurnberg-koden
NB: RASKE MENNESKER ER IKKE SYGE!
👉 Støt Mig:
╰ http://www.martinmdiversen.dk/stot/
Det samme ses i 2021 hvor en betinget godkendt mRNA vacciner sprøjtes ind i godtroende danske (verden) borger.
Staten har gennem tænkt at udføre et langsigtet medicinske program på de danske borgere som skal give dem "frihed" til at rejse, går på restaurant, gå på fodboldstadions osv.
Læs Nürnberg-koden og du vil se ligheder fra i dag til krigen i 40'erne.
Download dokument fra videoen: http://www.martinmdiversen.dk/kort-om-nurnberg-koden
NB: RASKE MENNESKER ER IKKE SYGE!
👉 Støt Mig:
╰ http://www.martinmdiversen.dk/stot/
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