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B.I.G. News 55. Новости с полей
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151 views • December 20, 2021
🧔👩 B.I.G. News — это интересные, важные и актуальные новости через призму Бориса и Инги Гринблат.
🗣 В этом выпуске обсудили:
• Послание разработчика МРНК технологий;
• Постковидный синдром;
• Истеричное выступление Красовского;
• Омикрон - новая дойная корова;
• Упреки от наших;
• Что делать если примут куары;
• Как наслаждаться жизнью в современных реалиях.
Пост НЕТ ВИРУСОВ = НЕТ ЗАРАЖЕНИЯ? ВСЕ ПСИХОСОМАТИКА? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ? https://t.me/medalternativa_info/4320
📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-54/
• B.I.G. News 53. Держим строй https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-53/
• B.I.G. News 52. Остановите, Вите надо выйти https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-52/
• B.I.G. News 51. Кручу, верчу, запутать хочу https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-51/
• B.I.G. News 50. Юбилейный выпуск. Новые возможности https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-50/
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❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
🗣 В этом выпуске обсудили:
• Послание разработчика МРНК технологий;
• Постковидный синдром;
• Истеричное выступление Красовского;
• Омикрон - новая дойная корова;
• Упреки от наших;
• Что делать если примут куары;
• Как наслаждаться жизнью в современных реалиях.
Пост НЕТ ВИРУСОВ = НЕТ ЗАРАЖЕНИЯ? ВСЕ ПСИХОСОМАТИКА? ПОПРОБУЕМ РАЗОБРАТЬСЯ? https://t.me/medalternativa_info/4320
📜 Страничка Бориса и Инги Гринблат в Инстаграм https://www.instagram.com/boris_and_inga_grinblat/
📜 Страничка проекта МедАльтернатива.инфо в Инстаграм https://www.instagram.com/medalternativa.info/
⏬ Предыдущие выпуски B.I.G. News
• B.I.G. News 54. Как не угодить в мышеловку https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-54/
• B.I.G. News 53. Держим строй https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-53/
• B.I.G. News 52. Остановите, Вите надо выйти https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-52/
• B.I.G. News 51. Кручу, верчу, запутать хочу https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-51/
• B.I.G. News 50. Юбилейный выпуск. Новые возможности https://medalternativa.info/our/b-i-g-news-50/
📖 Больше полезных материалов на нашем сайте MedAlternativa.info
Мы распространяем правду и знания. Делитесь правдой с друзьями, ставьте лайки и комментируйте записи. Это может спасти чьи-то жизни.
🤝 Если вы считаете нашу работу полезной и готовы оказать финансовую помощь, можете перевести любую посильную сумму по этой ссылке: https://get.capusta.space/medalternativa.info
Настроить ежемесячные платежи для проекта можно тут: https://www.patreon.com/medalternativa
⏬ Подписывайтесь на наши группы:
— YouTube https://youtube.com/MedAlternativainfo
— Инстаграм https://Instagram.com/medalternativa.info
— Одноклассники https://ok.ru/medalternativa
— Телеграм https://t.me/medalternativa_info
— ВКонтакте Группа МедАльтернатива.инфо
— Фейсбук Страница MedAlternativa.info
— Brighteon, канал Boris Grinblat
❗ Представленная информация несёт общеобразовательный характер и может не совпадать с точкой зрения авторов или сотрудников МедАльтернатива.инфо. Данная информация не может подменить собой советы и назначение врачей. Мы ни к чему не призываем, а лишь делимся чьи-то мнением. Авторы МедАльтернатива.инфо не отвечают за возможные негативные последствия употребления каких-либо препаратов или применения процедур, описанных в статье/видео.
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