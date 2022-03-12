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#1 İsrail Türkiye Büyükelçiliğinin Haber Sitelerinden Kaldırttığı Video
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11 views • March 12, 2022
[email protected] İsrail'in Türkiye Büyükelçiliğinin İsrail aleyhine olan haber videolarını mahkeme kararı ile kaldırttığını biliyor muydunuz? Örneğin bu video aşağıdaki haber sitesinden İsrail'in talebi üzerine mahkeme kararı ile kaldırılmıştır.
https://www.yeniakit.com.tr/haber/filistin-bayragi-ile-dalga-gecen-siyonistler-havaya-uctu-1538512.html
Sayın İsrail Büyükelçiliği, eğer yine mahkemeye koşacaksanız mahkeme kararını aşağıdaki e-postama gönderin de gerekçenizi öğrenmiş olayım. E-Mail: [email protected]
Yalnız şunu unutmayın, Türkiye'den kaldırttığınız çoğu videoları depoladım, zamanı gelince hepsini açacağım kendi sitemde ifşa etmezsem insan değilim.
Saygılarımla, Emre Civelekoğlu
https://www.yeniakit.com.tr/haber/filistin-bayragi-ile-dalga-gecen-siyonistler-havaya-uctu-1538512.html
Sayın İsrail Büyükelçiliği, eğer yine mahkemeye koşacaksanız mahkeme kararını aşağıdaki e-postama gönderin de gerekçenizi öğrenmiş olayım. E-Mail: [email protected]
Yalnız şunu unutmayın, Türkiye'den kaldırttığınız çoğu videoları depoladım, zamanı gelince hepsini açacağım kendi sitemde ifşa etmezsem insan değilim.
Saygılarımla, Emre Civelekoğlu
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