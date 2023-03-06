PREACHER PAULA WHITE EXPOSED!

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PAULA WHITE WAS PRACTICING VOODOO WHEN SHE WAS MENTORED BY PREACHER T.D. JAKES. PAULA GAVE HIM A BENTLY WORHT SEVERAL HUNDRED THOUSAND DOLLARS A FEW YEARS AGO SO WHAT DOES THAT TELL YOU ABOUT PAULA? PAULA AND HER X HUSBAND HAD DRUG PROBLEMS AND THEY BANKRUPTED THEIR CHURCH IN TAMPA SOME YEARS AGO. ANYONE WHO WOULD STILL FOLLOW PAULA HAS TO BE INSANE. SEND THIS VIDEO TO EVERYONE...