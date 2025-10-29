BrighteonBrighteon UniversityBrighteon SocialBrighteon.AI
Lucha Contra La Prison Digital - Destacado de la Entrevista 1
Brighteon Interview Highlight – Español
Brighteon Interview Highlight – EspañolCheckmark Icon
2 days ago

Para obtener más actualizaciones, visita https://www.brighteon.com/channels/brighteonhighlightsespanol/home


Mike Adams y Todd Pittner, junto con el invitado Aaron Day, analizan el avance de la tecnocracia, las identificaciones digitales y la necesidad de soluciones descentralizadas para proteger la libertad individual. Celebran la reciente liberación de Roger Ver bajo la administración Trump, destacando su influencia en la promoción de las criptomonedas. Aaron presenta el Freedom Dollar, una stablecoin privada, y Freedom Forge, una plataforma para crear alternativas descentralizadas. También discuten los riesgos del Real ID y el control digital, subrayando la importancia de mantener la custodia personal de los activos y de adoptar tecnologías que refuercen la privacidad.


Además, la conversación aborda la relación entre salud y libertad, denunciando la toxicidad del sistema alimentario estadounidense y el deterioro de la salud laboral en EE. UU. frente a otras regiones. Los ponentes presentan la IA Enoch como una herramienta descentralizada para el bienestar y recomiendan las asociaciones sin fines de lucro no incorporadas (UNA) para la protección de activos. Concluyen alentando a los espectadores a explorar la IA Enoch, considerar la estructura UNA y respaldar su patrimonio mediante inversiones en oro y plata.

Keywords
bitcoinroger verfinanzascbdccriptomonedasdescentralizadomoneda digital
