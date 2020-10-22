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Bu Salgının (!) En Çok Kimi Vurması Gerekirdi? Doğru Soruları Sorun ve Sorgulayın !
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3 views • October 22, 2020
Görüntüler, Amerika'nın Ohio eyaletindeki tecrit ve evde kalın baskısına karşı yapılan protestodan.
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"Virüs salgını var" diyorlar. "Virüs her yerden bulaşabilir. Dokunduğunuz her yerde, görüştüğünüz her insanda virüs olabilir. Sağlıklı olsanız bile önemli değil.
Dikkat edin ve evlerinize kapanın" diyorlar.
Bu söylediklerinin doğru olduğunu varsayalım ve düşünelim.
Korona ortalıkta geziyor deniliyorken ve henüz karantina yokken salgında en çok kimi vurması gerekirdi?
Saatlerce aynı insanlarla kapalı bir mekanda yolculuk eden otobüs şoförleri
ya da
her gün binlerce insanın elinin değdiği, paraları alan veznedarlar
ya da
her gün yüzlerce insanın elinin değdiği yüzlerce ürüne dokunarak kasadan geçiren kasiyerler
ya da
saatlerce aynı uçağın içinde seyahat eden onlarca insan ve uçuş ekipleri
ya da
koronalı denilen hastalarla uğraşan doktorlar ve sağlık ekiplerine ne demeli?
öyle birkaç tane değil, bunların hepsinin ya hastalanması ya da ölmesi gerekmez miydi?
ya da bazı ailelere test yapıyorlar, mesela 6 kişilik bir aile, aynı evde yatıp kalkıyorlar.
İçlerinden sadece birinin testi pozitif çıkıyor.
Bu nasıl olabilir?
Bunlar size garip gelmiyor mu?
Doğru soruları sorun ve sorgulayın.
Bunlar sizi görmekten kaçtığınız şu gerçeğe götürecek:
Hükumetleri, medyayı ve sağlık sistemini kontrol edenler bizim sağlığımızı gerçekten düşünselerdi bütün bu zararlı, toksik barındıran yiyecek, içecek ve ürünlerinin süpermarketlerde satılmasına izin vermezlerdi.
Şehirlerde havanın kirlenmesine izin vermezlerdi.
Aşı diye, çocuklara civa enjekte edilmesine izin vermezlerdi.
Onlar gerçekten bizim sağlığımızı düşünmüyorlar.
Sağlığımızı düşünselerdi parkları, sahilleri, bahçeleri kapatmaz, maske taktırarak temiz hava almamızı engellemez, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine değer verirlerdi.
Onlar bizi korkutarak kontrol etmek istiyorlar.
UYANIN !
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Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
► Kaynak Source: https://youtu.be/Wmw-T0P2T0k
Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth YouTube Kanalı
--------------------------------------------------------------------------------
"Virüs salgını var" diyorlar. "Virüs her yerden bulaşabilir. Dokunduğunuz her yerde, görüştüğünüz her insanda virüs olabilir. Sağlıklı olsanız bile önemli değil.
Dikkat edin ve evlerinize kapanın" diyorlar.
Bu söylediklerinin doğru olduğunu varsayalım ve düşünelim.
Korona ortalıkta geziyor deniliyorken ve henüz karantina yokken salgında en çok kimi vurması gerekirdi?
Saatlerce aynı insanlarla kapalı bir mekanda yolculuk eden otobüs şoförleri
ya da
her gün binlerce insanın elinin değdiği, paraları alan veznedarlar
ya da
her gün yüzlerce insanın elinin değdiği yüzlerce ürüne dokunarak kasadan geçiren kasiyerler
ya da
saatlerce aynı uçağın içinde seyahat eden onlarca insan ve uçuş ekipleri
ya da
koronalı denilen hastalarla uğraşan doktorlar ve sağlık ekiplerine ne demeli?
öyle birkaç tane değil, bunların hepsinin ya hastalanması ya da ölmesi gerekmez miydi?
ya da bazı ailelere test yapıyorlar, mesela 6 kişilik bir aile, aynı evde yatıp kalkıyorlar.
İçlerinden sadece birinin testi pozitif çıkıyor.
Bu nasıl olabilir?
Bunlar size garip gelmiyor mu?
Doğru soruları sorun ve sorgulayın.
Bunlar sizi görmekten kaçtığınız şu gerçeğe götürecek:
Hükumetleri, medyayı ve sağlık sistemini kontrol edenler bizim sağlığımızı gerçekten düşünselerdi bütün bu zararlı, toksik barındıran yiyecek, içecek ve ürünlerinin süpermarketlerde satılmasına izin vermezlerdi.
Şehirlerde havanın kirlenmesine izin vermezlerdi.
Aşı diye, çocuklara civa enjekte edilmesine izin vermezlerdi.
Onlar gerçekten bizim sağlığımızı düşünmüyorlar.
Sağlığımızı düşünselerdi parkları, sahilleri, bahçeleri kapatmaz, maske taktırarak temiz hava almamızı engellemez, bağışıklık sistemimizin güçlenmesine değer verirlerdi.
Onlar bizi korkutarak kontrol etmek istiyorlar.
UYANIN !
--------------------------------------------------------------------------------
Haber Sitemiz
► https://www.coronagercegi.com
--------------------------------------------------------------------------------
► Kaynak Source: https://youtu.be/Wmw-T0P2T0k
Ahmet Çınar - Özgürlüğe Uyanış Awaken to Truth YouTube Kanalı
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