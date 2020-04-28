Sadece Covid-19 'dan Ölmüş 1 Tane Hasta Yok. Bu Tıbbi Olarak Kanıtlanmamış Henüz | Dr. Rashid Buttar

Corona Gerçeği 13 followers Follow 0 Share Add to... Sign in to download MP3 Share Report

5299 views • April 28, 2020



● Aşı olduğunuz zaman, bildiğiniz grip aşısını olduğunuz zaman bu aşının içeriği senin vücudunun içersinde dolaştığı sürece yapılan teste covid-19 pozitif çıkartma ihtimali çok yüksek.

● Korku, korku, korku. Bu kadar korku adrenalin miktarını yükseltiyor vücutta. Vücuttaki stresi yükseltiyor. E bu kadar korku stresi yükselttiği zaman bilin bakalım noluyor. Vücudun bağışıklık sistemi zayıflamaya başlıyor. Bağışıklık sistemimiz zayıfladığı zaman her türlü virüse, her türlü bakteriye daha savunmasız hale geliyoruz.

● Ama beni asıl kızdıran, asıl sinirlendiren ne biliyor musunuz?

Piyasada 10 binlerce doktor var ve bunun bir düzenbazlık, bir sahtekarlık olduğunu biliyorlar.

Ama hiçbir şey söylemiyorlar. Yani bunlar ya tıp camiasından aforoz edilmekten, dışlanmaktan korkuyorlar, ya da hükumet bunların liasanslarını iptal edecek diye korkuyorlar.

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[ Gary S Franchi ] :

Bir acil servis doktoru Bill Gates'i ve bu sahte salgının arkasındaki bilgileri sorguluyor.

Bu günkü konuğumuz Dr.Rashid Buttar Washington Üni. İlahiyat ve Biyoloji bölümlerinden mezun oldu. Daha sonra osteopatik tıp okudu. Genel cerrahi ve acil vakalar üzerinde uzmanlaştı.

Daha sonra da askeri birlik doktoru olarak Amerikan ordusunda görev aldı.

Kendisi metal zehirlenmeleri konusunda uzman. 3 ayrı tıp derneğinin üyesi.

Şu anda California'daki İleri Tıp Kurumu'nun müdürü olarak çalışmakta.

Şu anda bulunduğu klinikte ise "bağışıklık bozuklukları ve zehirlenme" konularında çalışıyor.

Kanser, otizm ve kalp hastalarıyla çalışıyor.



Son 20 senedir Amerika'nın en iyi 50 doktorundan birisi olma ünvanına layık görülüyor.

(Bilgi tam olarak yanlış olmasa da yaptığımız araştırmaya göre, sadece zamanında ünlü bir doktor tarafından kendi fikri olarak bir söylem şeklinde bu ünvana layık görülmüş. Ulaşabildiğimiz resmi bir listede yer almıyor)



"Evinizden Doktoru Uzakta Tutmanın 9 Yolu" 2010 yılında en çok satan kitaplar listesinde 1 numara olmuştu.

(00:12:54 - "Şu anda" değil, kitabın çıktığı 2010 yılında "En Çok Satan (Best Seller)" olmuştur.

https://www.amazon.com/Rashid-A.-Buttar/e/B00DVX67Z0%3Fref=dbs_a_mng_rwt_scns_share)

...



[ Dr. Rashid Buttar ] :

...

2014 yılında bir grup toksikoloji, virüs uzmanı danışman bu işin tehlikeli olduğunu, hasara yol açabileceğini, dolayısıyla durdurulması gerektiğini söylediler.

...

2015 yılında kuzey Carolina Üniversitesi’nde yapılan ve “Nature” dergisinde yayınlanan bir çalışmadan bahsediyorum.

(00:04:00 - Doğa Dergisi = NATURE Dergisi)

....

Amerika hükumeti de bunun üzerine bu çalışmanın durdurulmasını emretti. Bir salgına sebebiyet verebilir gerekçesiyle bunu durdurdular. Fakat buna rağmen Fauci (Dr.Anthony Fauci) bu araştırmada kullanılması için önerilen bütçeyi onayladı. Bu adam sadece kanunları çiğnemedi, içinde yaşadığımız bu çığ gibi büyüyen problemi bu adam yarattı. 2015 yılında kanunları deldi. Bu araştırmanın devam etmesi için fon yarattı ve bu araştırmanın sonucunda bu covid-19 sıkıntısı çıktı.

...



Şimdi deniyor ki 1,5 metre ara vermeniz lazım. 1,5 m seyahat edecek bir virüs yok. Tamamen yanlış bilgi. Böyle bir saçmalık yok. Bu bir yalan. Dünya üzerindeki hiçbir bakteri, hiçbir virüs 1,5 m zıplayamaz. Lütfen tıbbın, bilim dalının makul prensiplerine bakarak konuşalım.



Ama beni asıl kızdıran, asıl sinirlendiren ne biliyor musunuz?

Piyasada 10 binlerce doktor var ve bunun bir düzenbazlık, bir sahtekarlık olduğunu biliyorlar.

Ama hiçbir şey söylemiyorlar. Yani bunlar ya tıp camiasından aforoz edilmekten, dışlanmaktan korkuyorlar, ya da hükumet bunların lisanslarını iptal edecek diye korkuyorlar.

...



Bunun üzerine testler yapılıyor. Biz bu testlerin doğru olmadığını biliyoruz. Bu testlerde mikrobu taşımayan insanlar pozitif çıkıyor.

...



Ve şimdi bakın, ortada bir ilüzyon geziyor. İnsanlar covid-19 sebebiyle ölüyorlar diye. Fakat şu ana kadar 1 kişi ölmüş değil covid-19 yüzünden. Tıbbi literatürde bir virüsün bir insanın ölümüne sebep olmasının adım adım izlenen bir metodu, bir yöntemi var. Tamamen birebir, sadece covid-19 yüzünden ölmüş 1 tane hasta yok. Bu tıbbi olarak kanıtlanmamış henüz.

...



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İlk gösterim: 17.04.2020

"EXCLUSIVE: Dr. Rashid Buttar BLASTS Gates, Fauci, EXPOSES Fake Pandemic Numbers As Economy Collapses" başlıklı "The Next News Network" (

Diğer Kaynaklar

► Kaynak/Source:

► Kaynak/Source: ● Bu, ölüm sayısını yüksek göstermek için kullandıkları bir strateji.● Aşı olduğunuz zaman, bildiğiniz grip aşısını olduğunuz zaman bu aşının içeriği senin vücudunun içersinde dolaştığı sürece yapılan teste covid-19 pozitif çıkartma ihtimali çok yüksek.● Korku, korku, korku. Bu kadar korku adrenalin miktarını yükseltiyor vücutta. Vücuttaki stresi yükseltiyor. E bu kadar korku stresi yükselttiği zaman bilin bakalım noluyor. Vücudun bağışıklık sistemi zayıflamaya başlıyor. Bağışıklık sistemimiz zayıfladığı zaman her türlü virüse, her türlü bakteriye daha savunmasız hale geliyoruz.● Ama beni asıl kızdıran, asıl sinirlendiren ne biliyor musunuz?Piyasada 10 binlerce doktor var ve bunun bir düzenbazlık, bir sahtekarlık olduğunu biliyorlar.Ama hiçbir şey söylemiyorlar. Yani bunlar ya tıp camiasından aforoz edilmekten, dışlanmaktan korkuyorlar, ya da hükumet bunların liasanslarını iptal edecek diye korkuyorlar.--------------------------------------------------------------------------------[ Gary S Franchi ] :Bir acil servis doktoru Bill Gates'i ve bu sahte salgının arkasındaki bilgileri sorguluyor.Bu günkü konuğumuz Dr.Rashid Buttar Washington Üni. İlahiyat ve Biyoloji bölümlerinden mezun oldu. Daha sonra osteopatik tıp okudu. Genel cerrahi ve acil vakalar üzerinde uzmanlaştı.Daha sonra da askeri birlik doktoru olarak Amerikan ordusunda görev aldı.Kendisi metal zehirlenmeleri konusunda uzman. 3 ayrı tıp derneğinin üyesi.Şu anda California'daki İleri Tıp Kurumu'nun müdürü olarak çalışmakta.Şu anda bulunduğu klinikte ise "bağışıklık bozuklukları ve zehirlenme" konularında çalışıyor.Kanser, otizm ve kalp hastalarıyla çalışıyor.Son 20 senedir Amerika'nın en iyi 50 doktorundan birisi olma ünvanına layık görülüyor.(Bilgi tam olarak yanlış olmasa da yaptığımız araştırmaya göre, sadece zamanında ünlü bir doktor tarafından kendi fikri olarak bir söylem şeklinde bu ünvana layık görülmüş. Ulaşabildiğimiz resmi bir listede yer almıyor)"Evinizden Doktoru Uzakta Tutmanın 9 Yolu" 2010 yılında en çok satan kitaplar listesinde 1 numara olmuştu.(00:12:54 - "Şu anda" değil, kitabın çıktığı 2010 yılında "En Çok Satan (Best Seller)" olmuştur....[ Dr. Rashid Buttar ] :...2014 yılında bir grup toksikoloji, virüs uzmanı danışman bu işin tehlikeli olduğunu, hasara yol açabileceğini, dolayısıyla durdurulması gerektiğini söylediler....2015 yılında kuzey Carolina Üniversitesi’nde yapılan ve “Nature” dergisinde yayınlanan bir çalışmadan bahsediyorum.(00:04:00 - Doğa Dergisi = NATURE Dergisi)....Amerika hükumeti de bunun üzerine bu çalışmanın durdurulmasını emretti. Bir salgına sebebiyet verebilir gerekçesiyle bunu durdurdular. Fakat buna rağmen Fauci (Dr.Anthony Fauci) bu araştırmada kullanılması için önerilen bütçeyi onayladı. Bu adam sadece kanunları çiğnemedi, içinde yaşadığımız bu çığ gibi büyüyen problemi bu adam yarattı. 2015 yılında kanunları deldi. Bu araştırmanın devam etmesi için fon yarattı ve bu araştırmanın sonucunda bu covid-19 sıkıntısı çıktı....Şimdi deniyor ki 1,5 metre ara vermeniz lazım. 1,5 m seyahat edecek bir virüs yok. Tamamen yanlış bilgi. Böyle bir saçmalık yok. Bu bir yalan. Dünya üzerindeki hiçbir bakteri, hiçbir virüs 1,5 m zıplayamaz. Lütfen tıbbın, bilim dalının makul prensiplerine bakarak konuşalım.Ama beni asıl kızdıran, asıl sinirlendiren ne biliyor musunuz?Piyasada 10 binlerce doktor var ve bunun bir düzenbazlık, bir sahtekarlık olduğunu biliyorlar.Ama hiçbir şey söylemiyorlar. Yani bunlar ya tıp camiasından aforoz edilmekten, dışlanmaktan korkuyorlar, ya da hükumet bunların lisanslarını iptal edecek diye korkuyorlar....Bunun üzerine testler yapılıyor. Biz bu testlerin doğru olmadığını biliyoruz. Bu testlerde mikrobu taşımayan insanlar pozitif çıkıyor....Ve şimdi bakın, ortada bir ilüzyon geziyor. İnsanlar covid-19 sebebiyle ölüyorlar diye. Fakat şu ana kadar 1 kişi ölmüş değil covid-19 yüzünden. Tıbbi literatürde bir virüsün bir insanın ölümüne sebep olmasının adım adım izlenen bir metodu, bir yöntemi var. Tamamen birebir, sadece covid-19 yüzünden ölmüş 1 tane hasta yok. Bu tıbbi olarak kanıtlanmamış henüz....--------------------------------------------------------------------------------Haber Sitemiz--------------------------------------------------------------------------------Alternatif Video Kanalımız--------------------------------------------------------------------------------İlk gösterim: 17.04.2020"EXCLUSIVE: Dr. Rashid Buttar BLASTS Gates, Fauci, EXPOSES Fake Pandemic Numbers As Economy Collapses" başlıklı "The Next News Network" ( https://www.youtube.com/channel/UCLoNQH9RCndfUGOb2f7E1Ew ) kanalındaki ilk video kaldırılmıştır.Diğer Kaynaklar► Kaynak/Source: https://youtu.be/BhLc3l5ROQk (İngilizce / ilk 12-13 dakika)► Kaynak/Source: Keywords bannedvirusamerikagatesfaucicoronarashid buttar19doktorcovid-19covidkoronabuttarrashidyalangercekkovidkovid-19hastaneyogun bakimsunibasinclinext networkturkce

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