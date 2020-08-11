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Mark Passios - Cosmic Abandonment - Kosmische Verlassenheit - komplett deutsch
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292 views • August 11, 2020
Dies ist Mark Passios Präsentation "Kosmische Verlassenheit - eine erklärende Synthese bezüglich des menschlichen Ursprungs, der Psychopathie, der Sklaverei und der aktuellen psychologischen und sozialen Bedingungen der Menschheit", die am 12. Dezember 2013 in Philadelphia, PA, als Teil der Philadelphia UFO Meetup Group präsentiert wurde.
In dieser zweistündigen Präsentation verbindet Mark alte Berichte über außerirdische Besuche auf unserem Planeten mit der Manifestation der psychologischen Bedingungen, in denen sich die menschliche Spezies derzeit befindet. Unter anderem werden Fragen untersucht: Wurden wir tatsächlich von nicht-menschlichen Wesen als hybride Sklavenart geschaffen? Haben unsere außerirdischen "Eltern" durch ihre unpräzisen genetischen Veränderungen versehentlich eine Reihe von genetischen Anomalien in der menschlichen Spezies geschaffen, einschließlich der primären Psychopathie? Haben unsere außerirdischen Vorfahren uns unsere Regierungssysteme, unser Geld und unsere Religion zur Verfügung gestellt, und zu welchem Zweck haben sie dies getan? Welche Auswirkungen hatte das plötzliche Verschwinden unserer "kosmischen Eltern" auf die kollektive menschliche Psyche? Was muss die Menschheit verstehen, um das tief sitzende psychologische Trauma zu korrigieren, das sie über Äonen hinweg als direkte Folge unserer unruhigen Ursprünge angehäuft hat?
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