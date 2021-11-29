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[VF] The sequel to The fall of the Cabal • Part. 19 • Janet Ossebaard & Cyntha Koeter
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105 views • November 29, 2021
Qui est la Cabale ? Dans cette série, la Cabale est pleinement exposée. Cette suite n'a rien à voir avec Q, ni avec Trump. Il s'agit de la Cabale. Elle vous donnera des informations qui vous feront tomber à la renverse. Crime, meurtre, blanchiment d'argent, cartels, haute trahison, tout cela sous votre nez... Voici la Cabale.
Partie 19 :
« L'arnaque Covid a commencé avec la distanciation sociale et les masques faciaux. Sur la base de fraudes scientifiques, les gens ont été amenés à croire aux prédictions horribles de conseillers incompétents du gouvernement. Des millions de personnes allaient mourir si nous n'obéissions pas ! Et donc… le peuple obéit. Les familles ont été déchirées, les sociétés ont été divisées. Tout ce qui donnait de la joie – chanter, danser, s'embrasser, rire – était interdit. Au lieu de cela, la peur a régné sur la planète et l'a transformée en un endroit sombre. Le Midazolam et la morphine ont été utilisés pour euthanasier à dessein des milliers de personnes âgées dans des maisons de retraite. Accrochez-vous à votre siège alors que nous prouvons, sans l'ombre d'un doute, que nos dirigeants mondiaux ont arrangé tout cela pendant les blocages, afin que personne ne le remarque. Difficile à croire? Alors suivez-nous ! »
Par ailleurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, il est vivement recommandé de visionner la première série : The fall of the Cabal :
Disponible en VF ou VOSTFR dans la section "Playlists" de ma chaîne Brighteon :
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe/playlists?page=1
Source vidéo :
https://odysee.com/@NeufdeCoeur:1/part-19:0
Site vidéos originales de la série
https://greatawakeningreport.com/the-sequel-to-the-fall-of-the-cabal/
==============================
Mon blogue :
https://www.margueriterothe.com/
GAB : 🐸
https://gab.com/MargueriteRothe
Mes chaînes vidéo :
https://rumble.com/user/MargueriteRothe
https://www.brighteon.com/channels/margueriterothe
https://www.bitchute.com/channel/t7d7dQcXI6q9/
https://odysee.com/$/invite/@MargueriteRothe:8 (invitation)
Partie 19 :
« L'arnaque Covid a commencé avec la distanciation sociale et les masques faciaux. Sur la base de fraudes scientifiques, les gens ont été amenés à croire aux prédictions horribles de conseillers incompétents du gouvernement. Des millions de personnes allaient mourir si nous n'obéissions pas ! Et donc… le peuple obéit. Les familles ont été déchirées, les sociétés ont été divisées. Tout ce qui donnait de la joie – chanter, danser, s'embrasser, rire – était interdit. Au lieu de cela, la peur a régné sur la planète et l'a transformée en un endroit sombre. Le Midazolam et la morphine ont été utilisés pour euthanasier à dessein des milliers de personnes âgées dans des maisons de retraite. Accrochez-vous à votre siège alors que nous prouvons, sans l'ombre d'un doute, que nos dirigeants mondiaux ont arrangé tout cela pendant les blocages, afin que personne ne le remarque. Difficile à croire? Alors suivez-nous ! »
Par ailleurs, pour bien comprendre les tenants et les aboutissants de cette nouvelle série, il est vivement recommandé de visionner la première série : The fall of the Cabal :
Disponible en VF ou VOSTFR dans la section "Playlists" de ma chaîne Brighteon :
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