Sai dire Selenelion? (FE053) - ECLISSE LUNARE TOTALE 2018 26 Febbraio 2026
Dino Tinelli
Dino Tinelli
7 views • 22 hours ago

Un saluto.

Questo video va visto fino alla fine.

Fermatelo al bisogno per leggere bene.

Ponderate i suggerimenti e gustate la vista delle stelle che si vedono dietro la Luna.

Oppure continuate a crogiolarVi nella fiaba dell’eliocentrismo con le formule e i calcoli adattati per giustificare quello che si vede nel cielo ma che nessuno mai è andato o ha potuto vedere o toccare con mano.

Per scoprire il favoloso Regno piano che ci ospita si deve misurare e guardare per Terra non nel cielo.

Buona visione.

Video originale https://www.youtube.com/watch?v=PhA7aXx8dlk

Canale di Artur https://www.youtube.com/channel/UCcN06NR1_NPZdUL4FC6aLLg

Link Telegram104 plus https://t.me/canal104

Link Telegram 104 food https://t.me/+cGkppdrRb1MxYzVk

Libri Dino Tinelli:

Il Secolare Nuovo Ordine del Male https://amzn.eu/d/4w4TXrG

Il Risveglio https://amzn.eu/d/iaCvLP8

Copiate ed incollate sopra il browser questo link per vedere tutti i video che non possono essere pubblicati sulle piattaforme di regime https://www.brighteon.com/watch/610d6530-ce68-489e-b32a-e1c8932e3b25?index=1

Per supportare il canale https://www.PayPal.Me/DinoTinelli

Playlist DA NON PERDERE La Storia Perduta della Terra piana

https://www.brighteon.com/watch/9b4aa2d0-7d57-4cf9-bec9-504263de5f2b?index=1

Indice Alfabetico https://www.tinelli.eu/indice.html

1° canale Youtube https://www.youtube.com/@Canal104Plus

2° canale Youtube https://www.youtube.com/c/DinoTinelli_nuovo

✔ NON SONO MEMBRO DELLA “FLAT EARTH SOCIETY”. Si tratta di un gruppo di opposizione controllata che diffonde menzogne sulle verità della Terra Piatta fornendo informazioni fasulle inserite a quelle corrette.

✔NOTA SUPPLEMENTARE

Se non siete d’accordo, se non vi piace il video, non guardatelo.

Le playlist aiutano a trovare le tematiche che cercate.

Questo il link https://www.youtube.com/user/tinellidino

Mettere in discussione, fare ricerca, eseguire prove e confutare fatti scientifici da tutte le angolazioni è scienza.

Credere ciecamente in ciò che ci hanno detto ed insegnato attraverso la scolarizzazione obbligatoria è religione.


Keywords
lunaterra pianaterra piattasoleeclisse
