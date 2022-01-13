Zrodzeni do Szabli - Film Pawła Deląga

U szczytu swojej potęgi Państwo Polskie rozciągało się od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne tworząc terytorium o powierzchni miliona kilometrów

kwadratowych. Od końca XV wieku Rzeczpospolita była demokracją szlachecką, w której władzę sprawował król, senat i izba poselska.

Wiek XVII był dla państwa okresem ciągłych wojen. Od wyszkolenia żołnierzy zależało bezpieczeństwo kraju.



"Wojny przetaczają się przez Rzeczpospolitą. Z konia zsiadać i szablę odkładać z rzadka mi przychodzi. Choć sam jeden niewiele znaczę to

stojąc ramię w ramię z żołnierzem z różnych stron kraju, co wiary jest różnej, mur potężny tworzymy by trwogą serce nieprzyjaciela napełnić.

Bo taka jest nasza powinność. Z szablą w dłoni, ku chwale Ojczyzny walczyć. Śmiercią gardzić i majestatu Rzeczypospolitej bronić."