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Zrodzeni do Szabli - Film Pawła Deląga
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12 views • January 13, 2022
U szczytu swojej potęgi Państwo Polskie rozciągało się od Morza Bałtyckiego po Morze Czarne tworząc terytorium o powierzchni miliona kilometrów
kwadratowych. Od końca XV wieku Rzeczpospolita była demokracją szlachecką, w której władzę sprawował król, senat i izba poselska.
Wiek XVII był dla państwa okresem ciągłych wojen. Od wyszkolenia żołnierzy zależało bezpieczeństwo kraju.
"Wojny przetaczają się przez Rzeczpospolitą. Z konia zsiadać i szablę odkładać z rzadka mi przychodzi. Choć sam jeden niewiele znaczę to
stojąc ramię w ramię z żołnierzem z różnych stron kraju, co wiary jest różnej, mur potężny tworzymy by trwogą serce nieprzyjaciela napełnić.
Bo taka jest nasza powinność. Z szablą w dłoni, ku chwale Ojczyzny walczyć. Śmiercią gardzić i majestatu Rzeczypospolitej bronić."
kwadratowych. Od końca XV wieku Rzeczpospolita była demokracją szlachecką, w której władzę sprawował król, senat i izba poselska.
Wiek XVII był dla państwa okresem ciągłych wojen. Od wyszkolenia żołnierzy zależało bezpieczeństwo kraju.
"Wojny przetaczają się przez Rzeczpospolitą. Z konia zsiadać i szablę odkładać z rzadka mi przychodzi. Choć sam jeden niewiele znaczę to
stojąc ramię w ramię z żołnierzem z różnych stron kraju, co wiary jest różnej, mur potężny tworzymy by trwogą serce nieprzyjaciela napełnić.
Bo taka jest nasza powinność. Z szablą w dłoni, ku chwale Ojczyzny walczyć. Śmiercią gardzić i majestatu Rzeczypospolitej bronić."
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