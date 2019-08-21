BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Uridine: The Nootropic Cofactor that comes from Beer AND Boobies (+Rant)
jroseland
jroselandCheckmark Icon
165 followers
Follow
1
Sign in to download MP3
Share
Report
30 views • August 21, 2019

A fish oil and B Vitamin cofactor with some interesting animal studies. A promising (but yet unproven) agent to improve memory via RNA mechanisms. In human studies, it has a positive effect on depression and bipolar disorder.


Read Meta-Analysis 📑 Everything mentioned here

https://www.limitlessmindset.com/Uridine-Meta-Analysis

Order 💲 Uridine

Capsuled https://www.limitlessmindset.com/Uridine-Peak

Powdered https://www.limitlessmindset.com/Uridine-PN

Mr. Happy Stack https://www.limitlessmindset.com/Alpha-GPC-Uridine

Uridine on Amazon https://www.limitlessmindset.com/Uridine-AMZ

Uridine Supplements (UK & EU) https://www.limitlessmindset.com/Uridine-EU-UK

Citicoline supplements https://www.limitlessmindset.com/Citicoline-Peak


Confused?

Invest at least $150 in your Biohacking and get a helpful 30-minute free Biohacking consulting call with me. See my recommended Nootropics sources and Biohacking products here:

https://www.limitlessmindset.com/membership/secret-society

Forward a receipt of at least $150 to [email protected]


Listen to this as a podcast on the go with the Castbox.FM smartphone app

https://castbox.fm/channel/Limitless-Mindset-id1159858


Join the Limitless Mindset email newsletter

https://www.limitlessmindset.com/membership/community-membership


Support My Work

Limitless Mindset Store

https://store.limitlessmindset.com/

Limitless Mindset Substack ($7/monthly)

https://jonathanroseland.substack.com/

My Books

https://www.limitlessmindset.com/jr-books

Donate Cryptocurrency

https://www.limitlessmindset.com/support#cryptocurrency


Connect with Jonathan

on Facebook

https://www.facebook.com/limitlessmindset

on Twitter

https://twitter.com/jroseland

on Instagram

https://www.instagram.com/roselandjonathan/

on Gab

https://gab.com/jroseland

on Minds

https://www.Minds.com/jroseland?referrer=jroseland

on Odysee

https://odysee.com/$/invite/@jroseland:f

on Telegram

https://t.me/limitlessjr


I'm not a doctor, medical professional, or trained therapist. I'm a researcher and pragmatic biohacking practitioner exercising free speech to share evidence as I find it. I make no claims. Please practice skepticism and rational critical thinking. You should consult a professional about any serious decisions that you might make about your health. Affiliate links here support Limitless Mindset.


Content Copyright LimitlessMindset.com. All Rights Reserved.

Keywords
depressionfish oilsupplementssleepbiohackingalzheimerscognitionbipolar disordernootropicsuridineuridine monophosphatelimitless mindsetimprove memorymeta-analysisciticolinememory enhancerdna hack
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Study Finds Enjoyment, Not Willpower, Predicts Long-Term Exercise Adherence

Study Finds Enjoyment, Not Willpower, Predicts Long-Term Exercise Adherence

Coco Somers
Swiss Study Reveals Cold Showers Slash Sick Days

Swiss Study Reveals Cold Showers Slash Sick Days

Coco Somers
Study Links Mentally Active Sitting to Lower Dementia Risk; TV Viewing Tied to Higher Risk

Study Links Mentally Active Sitting to Lower Dementia Risk; TV Viewing Tied to Higher Risk

Morgan S. Verity
Time-Restricted Eating May Be Linked to Cognitive Gains in Older Women, Preliminary Study Finds

Time-Restricted Eating May Be Linked to Cognitive Gains in Older Women, Preliminary Study Finds

Coco Somers
Comfrey: A healing herb with a cautionary tale

Comfrey: A healing herb with a cautionary tale

Ava Grace
Study Links Planetary Health Diet to Better Nutrition, Weak Environmental Associations

Study Links Planetary Health Diet to Better Nutrition, Weak Environmental Associations

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy