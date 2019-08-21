Uridine: The Nootropic Cofactor that comes from Beer AND Boobies (+Rant)

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A fish oil and B Vitamin cofactor with some interesting animal studies. A promising (but yet unproven) agent to improve memory via RNA mechanisms. In human studies, it has a positive effect on depression and bipolar disorder.
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