© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
GB NEWS - NIEL OLIVER CALLS TREUDO OUT ON HIS INSANE TACTICS TO DEMONIZE THE PEOPLE WHO CHOSE NATURAL IMMUNITY OVER PROVEN HARMFUL NON!-APPROVED EXPERIMENTAL DNA EDITING GENE TECH JAB
Follow
1
Share
Report
154 views • January 05, 2022
The 5G-FLU-CONNECTION - https://www.brighteon.com/f74273e4-aede-4707-b1d4-dc7dc6e442f6
TREUDOUX IN BLACK FACE AND THIS MAN EXPECTS ANYONE TO BELIEVE HIM ABOUT ANYTHING AS IN THE PICTURE HE HAS HIS HAND ROUND THE NECK OF SOME POOR UNSUSPECTING GIRL - A PREDATOR! - HE IS ALL THE THINGS HE IS CALLING OTHERS AND NIEL OLIVER IS RIGHT ON EVERY POINT MADE IN THE GB NEWS CLIP. TREUDOUX IS A PROJECTOR - ALL HIS CRIMES BLAMED ON SOMEONE ELSE - A PERFECT CHOICE FOR THE CCP TO RECRUIT HIM, HE IS A TRAITOR.
ANOTHER ONE! A BRAZILIAN REPORTER COLLAPSES ON LIVE TV - HAS 5 CARDIAC ARRESTS ON WAY TO HOSPITAL NOW IN ICU - https://www.brighteon.com/61475953-ad21-46a2-bef8-2114a31e6894
Situation Update, Jan 3, 2022 - Life Insurance companies sound DEATH WARNINGS over nearly 100,000 excess deaths PER MONTH - https://www.brighteon.com/2aeb6b61-d279-46e1-af77-bac77b24ca3d
CHINA - PEOPLE BLEEDING FROM THE EYES NOSE EARS 5G EMP RADIATION PULSED MICROWAVE DEATHS - THEY WILL MASSACRE THE POPULATION AND BLAME IT ON A VARIANT! - ITS GENOCIDE!!!!! - https://www.brighteon.com/cf114f01-aa79-40b7-ad7a-51c4b0714c4d
TREUDOUX IN BLACK FACE AND THIS MAN EXPECTS ANYONE TO BELIEVE HIM ABOUT ANYTHING AS IN THE PICTURE HE HAS HIS HAND ROUND THE NECK OF SOME POOR UNSUSPECTING GIRL - A PREDATOR! - HE IS ALL THE THINGS HE IS CALLING OTHERS AND NIEL OLIVER IS RIGHT ON EVERY POINT MADE IN THE GB NEWS CLIP. TREUDOUX IS A PROJECTOR - ALL HIS CRIMES BLAMED ON SOMEONE ELSE - A PERFECT CHOICE FOR THE CCP TO RECRUIT HIM, HE IS A TRAITOR.
ANOTHER ONE! A BRAZILIAN REPORTER COLLAPSES ON LIVE TV - HAS 5 CARDIAC ARRESTS ON WAY TO HOSPITAL NOW IN ICU - https://www.brighteon.com/61475953-ad21-46a2-bef8-2114a31e6894
Situation Update, Jan 3, 2022 - Life Insurance companies sound DEATH WARNINGS over nearly 100,000 excess deaths PER MONTH - https://www.brighteon.com/2aeb6b61-d279-46e1-af77-bac77b24ca3d
CHINA - PEOPLE BLEEDING FROM THE EYES NOSE EARS 5G EMP RADIATION PULSED MICROWAVE DEATHS - THEY WILL MASSACRE THE POPULATION AND BLAME IT ON A VARIANT! - ITS GENOCIDE!!!!! - https://www.brighteon.com/cf114f01-aa79-40b7-ad7a-51c4b0714c4d
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.