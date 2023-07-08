Космонавт признался, что земля плоская

Земля – Гигантская макрокосмическая платформа.«...Кстати, вся древнейшая цивилизация шумеров, египтян, великие Аватары и Исус Христос принимали геоцентрическую систему мира. Подтверждали её истинность и такие учёные мужи, как Птолемей и Аристотель. И вообще весь мир до ХVI века принимал именно БАЖЕНственную Систему МиРАустройства — геоцентризм.

Но с приходом захватчиков Руси и Коперника, БАЖЕНственное видение мира было опровергнуто грубым материализмом. И эта непростительная ошибка подписала приговор всей мировой цивилизации. В XVI веке геоцентрическая система была заменена на гелиоцентрическую. Астрономия отделилась от Астрологии, и мир утонул в жёстком и циничном прагматизме голого материализма...





За Нами следуют зрячие. Слепые, по неразумению своему, скоро примут Антихриста — «Зверя» и его чёрную печать «666». Его приход уже почти подготовлен на уровне мирового правительства и всех мировых корпораций и чёрных лож. Именует он себя Именем Планетарного Учителя — «Майтрейя». Хотя само Это Имя заключает в себе Женский Принцип: «Майя» — Мировая Материя, в Троице, или Триединая Матерь. В «Агни-Йоге» Е.И. Рерих говарит: «Одно русло, одно знамя — Майтрейя, Матерь, Материя!» (Община, 72). Антихрист пообещает всех изцелить и накормить, создав всеобщую уравниловку, путём разпределения мирового продукта. Так «добрый дядя» соделает серую массу зомби. Он уже объездил почти все уголки планеты и скоро выступит в телевизионной сети, дабы совершить свою основную кодировку тех, кто не примет Защиту Истинной Майтрейи — Матери Мира Марии ДЭВИ ХРИСТОС. Которая до последних Своих Дней Вместе со Своей ЛЮБОВЬЮ — Иоанном-Петром Вторым — Пребудет с землянами на гибнущей планете, дабы Совершить Великий Процесс ТРАнсформации ПреобРАжённого ЧелоВечества в Новые Условия Жизни, где Правит всем Единый Кон: ЛЮБОВЬ, ГАРМОНИЯ, СВЕТ. А ПреобРАжённый Мир купается в Живом Золоте Духа Святого Всевышней Матери Света…»

(Виктория ПреобРАженская. «Планетарный Геоцентризм Матери Мира», 29.01.2002 https://usmalos.com/nauka-o-svete-i-ego-transformaczii/teosofiya/planetarnyij-geoczentrizm-materi-mira ).





Geocentrism

Из комментариев:

"- Ещё маленькой, я представляла землю плоской и солнце, которое всходит и заходит. Когда мне показали глобус, то с недоверием удивилась. Они сломали мой мозг. Теперь хочу понять, зачем? Зачем они ломали наш мозг? Что они выигрывают? Какой смысл во всём этом? Какая разница круглая земля или плоская? Объясните кто нибудь".





"- Очень просто - смысл в том, чтобы человек думал, что Бога нет, что наша планета одна из миллиардов и миллиардов планет, случайным образом как-то образовавшихся от какого-то взрыва и т.д и т.п, потом случайно появилась вода и случайно началась жизнь и какая то эволюция и т.д и т.п., а плоская Земля - это прямое доказательство Божиего сотворения мира, что Земля - творение Божие, что это центр вселенной и все вращается вокруг нее, и что человек - венец творения Творца. Вот поэтому очень важно свидетельствовать, что земля плоская.





Гигантская макрокосмическая платформа.

Начинать надо с принципа.



