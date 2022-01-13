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"Canilla Libre" de Certificados Médicos de Exención: Adios violatorios mandatos de inoculación "anti COVID"
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17731 views • January 13, 2022
Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica al mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a:
https://drgastoncertificados.com
Ante las censuras, difamaciones, intimidaciones y amenazas, injusticias, violación de derechos individuales y Constitucionales, caza de brujas y abuso de poder, brutales allanamientos e ilegales arrestos, el Doctor Gastón Cornu se planta firme anunciando que, para aquellos que lo soliciten, ya hay “canilla libre” de certificados médicos CONTRAINDICANDO la inoculación de estas terapias transgénicas experimentales de la muerte, mal denominadas vacunas “anti-covid”
Ver
ALEGATO A FAVOR DEL CERTIFICADO MEDICO - DOCUMENTO DE EXENCION A MANDATO DE INOCULACION DE PROCEDIMIENTO ANTICOVID - Formato según la legislación Argentina-
en:
https://drive.google.com/file/d/1oO109cHp9ZDpvXhuxcS4sxH2VcDDyD2d/view
Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica al mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a:
https://drgastoncertificados.com
https://drgastoncertificados.com
Ante las censuras, difamaciones, intimidaciones y amenazas, injusticias, violación de derechos individuales y Constitucionales, caza de brujas y abuso de poder, brutales allanamientos e ilegales arrestos, el Doctor Gastón Cornu se planta firme anunciando que, para aquellos que lo soliciten, ya hay “canilla libre” de certificados médicos CONTRAINDICANDO la inoculación de estas terapias transgénicas experimentales de la muerte, mal denominadas vacunas “anti-covid”
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