"Canilla Libre" de Certificados Médicos de Exención: Adios violatorios mandatos de inoculación "anti COVID"

Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica al mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a:Ante las censuras, difamaciones, intimidaciones y amenazas, injusticias, violación de derechos individuales y Constitucionales, caza de brujas y abuso de poder, brutales allanamientos e ilegales arrestos, el Doctor Gastón Cornu se planta firme anunciando que, para aquellos que lo soliciten, ya hay “canilla libre” de certificados médicos CONTRAINDICANDO la inoculación de estas terapias transgénicas experimentales de la muerte, mal denominadas vacunas “anti-covid”VerALEGATO A FAVOR DEL CERTIFICADO MEDICO - DOCUMENTO DE EXENCION A MANDATO DE INOCULACION DE PROCEDIMIENTO ANTICOVID - Formato según la legislación Argentina-en:Solicitarle al Dr. Gastón Cornu Labat el Certificado -formato según la legislación Argentina- de Exención Médica al mandato/imposición a la inoculación de compuesto transgénico/terapia experimental "Anti Covid" a: