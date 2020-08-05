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PART 2 FAUCI/CHINA MAKING BIOGLICAL WEAPONS
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40 views • August 05, 2020
https://www.minds.com/diabolical_vaccination_industry/
VIDEO PART B – REGARDLESS OF THESE ISSUES – THE NIH/FAUCI ARE MAKING WHAT CONSTITUTES BIOLOGICAL WEAPONS, WITH NO MEANINGFUL ACCOUNTABILITY AND ALSO SHARING INFORMATION WITH COMMUNIST CHINA – WHICH AGENDA IS TO REPLACE AMERICA AS THE WORLD POWER – ONLY PEOPLE PERPETRATING SEDITION WOULD SUPPORT CONTINUATION OF THIS.
* FAUCI MAKING VIRUSES AND THEN MAKING PATENTS FOR THE VIRUSES
IT SOUNDS LIKE SEDITION, INTERSTATE CRIME AND FAUCI MAKING BIOLOGICAL WEAPONS WITH CHINA BY "GAIN OF FUNCTION" "RESEARCH" – ISN'T THE DOJ OR FBI SUPPOSE TO CHECK INTO THINGS LIKE THAT? "GAIN OF FUNCTION" RESEARCH WAS ABOLISHED BUT THEN BROUGHT BACK IN
Dave Martin – Martin's World
Article John Nolte
Dr. Fauci Is Either a Liar or a Fraud
https://www.breitbart.com/politics/2020/06/07/nolte-dr-fauci-either-liar-fraud/
VIDEO PART B – REGARDLESS OF THESE ISSUES – THE NIH/FAUCI ARE MAKING WHAT CONSTITUTES BIOLOGICAL WEAPONS, WITH NO MEANINGFUL ACCOUNTABILITY AND ALSO SHARING INFORMATION WITH COMMUNIST CHINA – WHICH AGENDA IS TO REPLACE AMERICA AS THE WORLD POWER – ONLY PEOPLE PERPETRATING SEDITION WOULD SUPPORT CONTINUATION OF THIS.
* FAUCI MAKING VIRUSES AND THEN MAKING PATENTS FOR THE VIRUSES
IT SOUNDS LIKE SEDITION, INTERSTATE CRIME AND FAUCI MAKING BIOLOGICAL WEAPONS WITH CHINA BY "GAIN OF FUNCTION" "RESEARCH" – ISN'T THE DOJ OR FBI SUPPOSE TO CHECK INTO THINGS LIKE THAT? "GAIN OF FUNCTION" RESEARCH WAS ABOLISHED BUT THEN BROUGHT BACK IN
Dave Martin – Martin's World
Article John Nolte
Dr. Fauci Is Either a Liar or a Fraud
https://www.breitbart.com/politics/2020/06/07/nolte-dr-fauci-either-liar-fraud/
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