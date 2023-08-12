ΘΑ ΠΡΟΔΩΣΟΥΜΕ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ ΥΠΟΓΡΑΦΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΨΗΦΙΑΚΗ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΕΧΟΥΜΕ ΠΡΟΣΒΑΣΗ ΣΤΟ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΤΗΣ; https://ugetube.com/watch/MGAZoBKE87CxHGH , https://rumble.com/v36u5vz-we-must-not-betray-christ-with-an-implant-seal-of-antichrist-666-chip.html .



Ακόμη και να είχαμε ένα μηχανικό σαρωτή και να μπορούσαμε να έχουμε κάποιου είδους πρόσβαση στο περιεχόμενο των δεδομένων στα ηλεκτρονικά έγγραφα αποθηκευμένα και κρυπτογραφημένα στο τσιπάκι μικροεπεξεργαστή, microchip rfid, της νέας ψηφιακής ταυτότητας αυτό δεν σημαίνει ότι θα είχαμε και όλες τις τεχνικές γνώσεις και τα ειδικά μηχανήματα για να ελέγξουμε όλα τα κρυπτογραφημένα δεδομένα της. Το χάρτινο έγγραφο της Αστυνομικής Ταυτότητας που έχουμε σήμερα με απόλυτη σιγουριά μπορούμε ΟΛΟΙ να δούμε και από τις δυο πλευρές το περιεχόμενό της και ότι αναγράφεται και κανείς χωρίς την έγκρισή μας να μπορεί να την σαρώσει, δει και να μεταβάλλει τα δεδομένα που θα είναι πλέον ψηφιακά αποθηκευμένα κρυπτογραφημένα στο τσιπάκι. Άλλωστε οι τεχνικές προδιαγραφές της ψηφιακής ταυτότητας σύμφωνα με τον Νόμο, ΦΕΚ 1476Β/27-4-2018, είναι απόρρητες και για τον κάτοχό της https://rumble.com/v2z86u6-saint-paisios-the-true-prophecy-about-the-mark-of-the-antichrist-666.html ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟ ΜΑΣ ΦΥΣΙΚΑ! ΑΛΛΑ ΤΟ ΣΟΔΟΜΙΤΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΟΥ ΔΙΑΒΟΛΟΥ ΜΟΝΟ ΘΑ ΤΙΣ ΞΕΡΕΙ ΚΑΙ ΘΑ ΤΙΣ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΕΙ ΑΥΘΑΙΡΕΤΑ!... ΓΙΑ ΝΑ ΧΑΣΟΥΜΕ ΣΙΓΟΥΡΑ ΤΗΝ ΑΘΑΝΑΤΗ ΨΥΧΗ ΜΑΣ ΣΤΗΝ ΑΙΩΝΙΑ ΚΟΛΑΣΗ ΠΡΟΔΙΔΟΝΤΑΣ ΤΗΝ ΕΝ ΧΡΙΣΤΩ ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΤΗΣ ΑΘΑΝΑΤΗΣ ΨΥΧΗΣ ΜΑΣ.





Η Εύα έφαγε τον απαγορευμένο καρπό ΓΙΑΤΙ ΧΩΡΙΣ ΠΛΕΟΝ ΑΓΑΠΗ ΚΑΙ ΟΙΚΕΙΟΤΗΤΑ ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΠΑΡΑΔΕΙΣΟ να ρωτήσει τον Άγιο Θεό Πατέρα της «τί είναι αυτός ο καρπός»; τι ακριβώς περιέχει, και γιατί δεν της επιτρέπει να τον γευτεί και «να γίνει και αυτή Θεός; όπως της έλεγε ο πονηρός διάβολος», αφού μάλιστα ο Θεός έπλασε ως Εικόνα Του, τους πρωτόπλαστους με σκοπό να φθάσουν στο καθ’ Ομοίωσή Του... Σκοπό που δεν έχουν οι Άγγελοι ούτε είχε ο Εωσφόρος άγγελος του Θεού ούτε πριν την πτώση του από αλαζονική περηφάνια και φθόνο γιατί ως αμετανόητος διάβολος δεν γνωρίζει τι είναι ταπεινό φρόνημα και μετάνοια που αποφεύγει με τρόμο όπως το Λιβάνι...





Εμείς η αληθινή ορθόδοξη Εκκλησία, ο πιστός λαός, τα υποτιθέμενα Μέλη του Παναγίου Σώματος του Χριστού https://rumble.com/v362sf8-only-by-following-the-truth-of-christ-orthodoxly-are-we-within-his-church.html , χωρίς να ακούσουμε με Αγάπη τον Άγιο Θεό Πατέρα μας, την φωνή της ορθόδοξης φωτισμένης συνείδησής μας γιατί είμαστε κουφοί και τυφλοί στην ψυχή από τις αμαρτίες και την προδοσία μας με την πτώση μας στην αντίχριστη σιωνιστική παναίρεση πανθρησκεία του οικουμενισμού https://rumble.com/vhp893-29730567.html ΘΑ ΠΑΡΑΛΑΒΟΥΜΕ ΚΑΙ ΘΑ ΥΠΟΓΡΑΨΟΥΜΕ ΤΗΝ ΝΕΑ ΨΗΦΙΑΚΗ ΜΑΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑ ΜΕ ΤΣΙΠ ΚΑΤΑΔΟΤΗ ΑΠΟ ΤΟ ΔΙΑΒΟΛΙΚΟ ΚΡΑΤΟΣ ΤΩΝ ΠΡΟΔΡΟΜΩΝ ΤΟΥ ΑΝΤΙΧΡΙΣΤΟΥ 666 ΧΩΡΙΣ ΝΑ ΓΝΩΡΙΖΟΥΜΕ ΤΟ ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΟ ΚΑΙ ΟΛΑ ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΠΟΥ ΘΑ ΠΕΡΙΕΧΕΙ ΚΡΥΠΤΟΓΡΑΦΗΜΕΝΑ ΤΟ ΣΑΤΑΝΟΤΣΙΠΑΚΙ ΤΗΣ ΤΑΥΤΟΤΗΤΑΣ;...





Μόνο και μόνο για να νιώσουμε την υποτιθέμενη θεϊκή ασφάλεια, ταχύτητα και ευκολία που θα μας προφέρει κατά την ταυτοποίηση στις συναλλαγές μας με το διαβολικό κράτος και τις εμπορικές επιχειρήσεις στην επερχόμενη αχρήματη κοινωνία... Και μάλιστα ταυτοποιώντας μας «θαυματουργικά ανέπαφα» και από κάποια απόσταση με το rfid chip που θα εκπέμπει μέσω ραδιοσυχνότητας και θα μεταδίδει, σε οποιονδήποτε εξουσιοδοτημένο από το σατανικό κράτος, τα προσωπικά και άλλα δεδομένα μας και άγνωστες πληροφορίες από το τσιπάκι κρυπτογραφημένα όμως και άγνωστα μόνο για τον κάτοχό της... τον ψηφιακά φυλακισμένο και φακελωμένο σατανοταυτοποιημένο κάτοχό της...

Μετά αναρωτιόμαστε που είναι το χάραγμα του αντιχρίστου 666 όταν προδίδουμε το αναφαίρετο δώρο της εν Χριστώ ελευθερίας της αθάνατης ψυχής μας;

ΜΗΝ Ξεχνάμε ότι ο αλιβάνιστος Σατανιστής υφυπουργός Λιβάνιος ανακοινώσε μέσα στη σοδομοβουλή τον Σεπτέμβριο του 2021 ότι το τσιπάκι ταυτοποίησης όχι απλώς θα το υπογράψουμε στην ψηφιακή ταυτότητα αλλά θα ΕΜΦΥΤΕΥΘΕΙ πρώτα στα κατοικίδια ζώα και μετά θα τσιπαριστεί ο Άνθρωπος https://rumble.com/v2z72o4-england-abolished-digital-citizenship-id-with-antichrist-informant-chip-666.html , που θα έχει μεταβληθεί σε κατώτερο από τα ζώα ύπαρξη αφού προδίδοντας την εν Χριστώ ελευθερία του για να μην χάσει την πρόσκαιρη ζωή του θα επιλέξει να χάσει την αθάνατη ψυχή του στην αιώνια κόλαση και όχι να γίνει Μάρτυρας και Ομολογητής στον Αιώνιο Παράδεισο της Σταυροαναστάσιμης Αγάπης του Χριστού... ΓΙΑΤΙ "ΜΑΡΚ. 8,35 ΟΣ ΓΑΡ ΑΝ ΘΕΛΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ ΣΩΣΑΙ, ΑΠΟΛΕΣΕΙ ΑΥΤΗΝ· ΟΣ Δ' ΑΝ ΑΠΟΛΕΣΗ ΤΗΝ ΕΑΥΤΟΥ ΨΥΧΗΝ ΕΝΕΚΕΝ ΕΜΟΥ ΚΑΙ ΤΟΥ ΕΥΑΓΓΕΛΙΟΥ ΟΥΤΟΣ ΣΩΣΕΙ ΑΥΤΗΝ". "ΜΑΡΚ. 8,36 ΤΙ ΓΑΡ ΩΦΕΛΗΣΕΙ ΑΝΘΡΩΠΟΝ ΕΑΝ ΚΕΡΔΗΣΗ ΤΟΝ ΚΟΣΜΟΝ ΟΛΟΝ, ΚΑΙ ΖΗΜΙΩΘΗ ΤΗΝ ΨΥΧΗΝ ΑΥΤΟΥ"; ...



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