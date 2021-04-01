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Demo Copenhagen Denmark Part 2 [01.04.2021]
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110 views • April 03, 2021
Disse systematiske forbrydelser der foregår lige nu, handler det kun om CORONA?
Svar: Nej, det har foregået i årevis...
Det handler også om:
- Systematisk ulovlig sagsbehandling
- Tvangsfjernelser af Børn
- Børnesager
- Pædofile bliver hjulpet (Nanna Fri)
- Retssystemet er plumråddent og korrupt
- Der er ingen Retssikkerhed overhovedet
- Ingen stilles til ansvar
Og alle Politikerne ved det... Men ingen siger noget...
Skal disse ting så ikke også nævnes?
Jeg har flere gange nu snakket med Malue Montclairre Ignez (og Martin MD Iversen) og prøvet at få dem til at påtale disse ting.
Men de glider begge glat af på disse problemstillinmger der har foregået i årevis.
Hvorfor mon dog det? (Den der tier, Samtykker)
Var så med til dnee Demo d 1 april 2021 og optager denne tale, hvor jeg har nogle 'bemærkninger'.
For når Malue Montclairre Ignez (og Martin MD Iversen) IKKE vil påtale disse sataniske facistiske systematiske forbrydelser imod danske borgere, jamen, så må jeg jo gøre det. Så noget jeg også har gjort i årevis.
Jeg opdager så senere på dagen i forbindelse med at Flemming Blicker bliver anholdt, at denne Malue Montclairre Ignez heller ikke, på trods af sin 'uddannelsesmæssige' 'indsigt' på menneskelige psyke forstående 'baggrund' vil forholde sig til virkeligheden, dvs sandheden, hvor Hun ignorer mig fuldstændigt og går (video-optaget komme senere) hvor dette ordsprog som jeg har brugt mange gange før i mange år igen kommer til sin ret. Så meget for hendes troværdighed og integritet på at påtale hvad der rent faktisk og dokumenteret foregår...
Sandhedens stadier før den fuldt erkendes:
* Først bliver den ignoreret.
* Så latterliggøres den.
* Så modarbejdes den voldsomt.
* Dernæst anses den for indlysende for alle.
- Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Jeg opdager også at hun har STORE økonomiske incitamenter til at stå frem som 'frihedskæmper' og 'belærer' andre om hvordan man skal leve sit liv for at have det godt og være sig selv, Arbejdspræferencer:'Personlig tilstedeværelse', Tjenester: 'Livsvejledning'. Mindfullness, Terapeut, clairvoyant, Spirituel teknologi (Satanisme) Følelsesmæssig intelligens osv.. Præcist som hende samarbejdspartner Martin MD Iversen: https://www.martinmdiversen.dk/ - FOLLOW THE MONEY
En sand frihedskæmper hjælper IKKE andre for mammon skyld (Judas). Man gør det gratis...
--
Malue Montclairre Ignez via https://www.linkedin.com/in/malue-montclairre-ignez/
“Først når du forstår, at alt er energi, kan du bruge dig selv bevidst som den energi du er, til at skabe det liv som du ønsker dig.”
Ævl... Dette vil hjælpe alle... og det er svært at ændre sin adfær.
1. Filtrer (aktiv kulfilter) alt dit drikkevand + Vortex kande.
2. Ikke drikke sodavand, kildevand, saftevand og juice og lign.
2. Kun spise vegansk og økologisk intet kød og brød.
3. Stoppe med at tage medicin og vacciner.
4. Træne sin krop og derved sjæl.
5. Restitiuere hver dag, få sin søvn
6. Gøre det man selv har lyst til.
7. Ikke tage stoffer overhovedeet det som hash, svampe, LSD, trip, kokain, speed og lign.
8. Stoppe med at drikke øl og spiritus.
9. Vær dig selv dit eget autentiske jeg 24/7/365.
10. Når du er dig selv, kan folk lide dig for den du er og du behøvs ikke være 'falsk' sød over for andre...
"Den eneste måde at have det godt med sig selv på, er blot at være sig selv"
- DOSED - Life is full of choices 'Documentary' (20.03.2019)[1:24:08 min]
https://www.bitchute.com/video/0YVlEH6x5P7j/
Måske Malue Montclairre Ignez skulle 'lytte' lidt mere til andre der rent faktisk har oplevet på egen krob hvad der foregår?
Og der er lige så mange 'meninger' og 'verdensbilleder' som der er personer på denne jord... Tingene hænger sammen...
MassePsykose af Morten Wilder (gammel sand Frihedskæmper):
https://www.facebook.com/groups/747661485357782/permalink/2402296756560905
https://www.youtube.com/user/Wilderdk
---
Malue Montclairre - Den Fredelige Kriger:
https://www.facebook.com/malue.montclairre.ignez
https://www.facebook.com/maluemontclairre
https://denfredeligekriger.com/
https://www.instagram.com/p/CCAbUiLBz5L/
Malue Montclairre – Coach, terapeut og foredragsholder...
https://www.linkedin.com/in/malue-montclairre-ignez?originalSubdomain=dk
https://api.altinget.dk/hovedstaden/person/malue-montclairre
https://connecte.dk/malue-montclairre-naar-ydre-spejler-indre/
https://speakerslounge.dk/malue-montclairre-ignez/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&;id=30468201&soeg=den%20fredelige%20kriger&type=Alle&sortering=default&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visninger?soeg=Energivej+30%202750+Ballerup&;type=Alle&adresse=Energivej+30&by=2750+Ballerup&language=da
Og der skrives intet CVR nr på hendes side/firma "Den Fredelige Kriger"
https://denfredeligekriger.com/kontaktdenfredeligekriger
Energihuset, Energivej 30, 1.sal, 2750, Ballerup T. 51 780 780 [email protected]
Svar: Nej, det har foregået i årevis...
Det handler også om:
- Systematisk ulovlig sagsbehandling
- Tvangsfjernelser af Børn
- Børnesager
- Pædofile bliver hjulpet (Nanna Fri)
- Retssystemet er plumråddent og korrupt
- Der er ingen Retssikkerhed overhovedet
- Ingen stilles til ansvar
Og alle Politikerne ved det... Men ingen siger noget...
Skal disse ting så ikke også nævnes?
Jeg har flere gange nu snakket med Malue Montclairre Ignez (og Martin MD Iversen) og prøvet at få dem til at påtale disse ting.
Men de glider begge glat af på disse problemstillinmger der har foregået i årevis.
Hvorfor mon dog det? (Den der tier, Samtykker)
Var så med til dnee Demo d 1 april 2021 og optager denne tale, hvor jeg har nogle 'bemærkninger'.
For når Malue Montclairre Ignez (og Martin MD Iversen) IKKE vil påtale disse sataniske facistiske systematiske forbrydelser imod danske borgere, jamen, så må jeg jo gøre det. Så noget jeg også har gjort i årevis.
Jeg opdager så senere på dagen i forbindelse med at Flemming Blicker bliver anholdt, at denne Malue Montclairre Ignez heller ikke, på trods af sin 'uddannelsesmæssige' 'indsigt' på menneskelige psyke forstående 'baggrund' vil forholde sig til virkeligheden, dvs sandheden, hvor Hun ignorer mig fuldstændigt og går (video-optaget komme senere) hvor dette ordsprog som jeg har brugt mange gange før i mange år igen kommer til sin ret. Så meget for hendes troværdighed og integritet på at påtale hvad der rent faktisk og dokumenteret foregår...
Sandhedens stadier før den fuldt erkendes:
* Først bliver den ignoreret.
* Så latterliggøres den.
* Så modarbejdes den voldsomt.
* Dernæst anses den for indlysende for alle.
- Arthur Schopenhauer (1788-1860)
Jeg opdager også at hun har STORE økonomiske incitamenter til at stå frem som 'frihedskæmper' og 'belærer' andre om hvordan man skal leve sit liv for at have det godt og være sig selv, Arbejdspræferencer:'Personlig tilstedeværelse', Tjenester: 'Livsvejledning'. Mindfullness, Terapeut, clairvoyant, Spirituel teknologi (Satanisme) Følelsesmæssig intelligens osv.. Præcist som hende samarbejdspartner Martin MD Iversen: https://www.martinmdiversen.dk/ - FOLLOW THE MONEY
En sand frihedskæmper hjælper IKKE andre for mammon skyld (Judas). Man gør det gratis...
--
Malue Montclairre Ignez via https://www.linkedin.com/in/malue-montclairre-ignez/
“Først når du forstår, at alt er energi, kan du bruge dig selv bevidst som den energi du er, til at skabe det liv som du ønsker dig.”
Ævl... Dette vil hjælpe alle... og det er svært at ændre sin adfær.
1. Filtrer (aktiv kulfilter) alt dit drikkevand + Vortex kande.
2. Ikke drikke sodavand, kildevand, saftevand og juice og lign.
2. Kun spise vegansk og økologisk intet kød og brød.
3. Stoppe med at tage medicin og vacciner.
4. Træne sin krop og derved sjæl.
5. Restitiuere hver dag, få sin søvn
6. Gøre det man selv har lyst til.
7. Ikke tage stoffer overhovedeet det som hash, svampe, LSD, trip, kokain, speed og lign.
8. Stoppe med at drikke øl og spiritus.
9. Vær dig selv dit eget autentiske jeg 24/7/365.
10. Når du er dig selv, kan folk lide dig for den du er og du behøvs ikke være 'falsk' sød over for andre...
"Den eneste måde at have det godt med sig selv på, er blot at være sig selv"
- DOSED - Life is full of choices 'Documentary' (20.03.2019)[1:24:08 min]
https://www.bitchute.com/video/0YVlEH6x5P7j/
Måske Malue Montclairre Ignez skulle 'lytte' lidt mere til andre der rent faktisk har oplevet på egen krob hvad der foregår?
Og der er lige så mange 'meninger' og 'verdensbilleder' som der er personer på denne jord... Tingene hænger sammen...
MassePsykose af Morten Wilder (gammel sand Frihedskæmper):
https://www.facebook.com/groups/747661485357782/permalink/2402296756560905
https://www.youtube.com/user/Wilderdk
---
Malue Montclairre - Den Fredelige Kriger:
https://www.facebook.com/malue.montclairre.ignez
https://www.facebook.com/maluemontclairre
https://denfredeligekriger.com/
https://www.instagram.com/p/CCAbUiLBz5L/
Malue Montclairre – Coach, terapeut og foredragsholder...
https://www.linkedin.com/in/malue-montclairre-ignez?originalSubdomain=dk
https://api.altinget.dk/hovedstaden/person/malue-montclairre
https://connecte.dk/malue-montclairre-naar-ydre-spejler-indre/
https://speakerslounge.dk/malue-montclairre-ignez/
https://datacvr.virk.dk/data/visenhed?enhedstype=virksomhed&;id=30468201&soeg=den%20fredelige%20kriger&type=Alle&sortering=default&language=da
https://datacvr.virk.dk/data/visninger?soeg=Energivej+30%202750+Ballerup&;type=Alle&adresse=Energivej+30&by=2750+Ballerup&language=da
Og der skrives intet CVR nr på hendes side/firma "Den Fredelige Kriger"
https://denfredeligekriger.com/kontaktdenfredeligekriger
Energihuset, Energivej 30, 1.sal, 2750, Ballerup T. 51 780 780 [email protected]
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