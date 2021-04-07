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The story of plundering Hungary / Magyarország kifosztásának története
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72 views • April 07, 2021
Dr. Borvendég Zsuzsanna - Magyarország kifosztásának története.
DÖBBENETES INFÓK 50 percben!
Interjút készítette: Magyar Ferenc
A riportfilm bemutatja, hogy a II. világháborútól kezdve milyen módszerekkel lopták el és mentették vitték ki offshore számlákra a nemzet GDP-jének egyharmadát. Ennek következtében a rendszerváltáskor az államadósság már 21 milliárdra rúgott, és ezt nem az "elvtársaknak" köszönhetjük. A propaganda szerint ezt mi - átlagemberek - idéztük elő a töménytelen fogyasztásunkkal.
A Baranya Televízió által készített további díjnyertes filmek megtekinthetők az alábbi linkeken HD minőségben:
Forrás: http://komlomedia.hu
DÖBBENETES INFÓK 50 percben!
Interjút készítette: Magyar Ferenc
A riportfilm bemutatja, hogy a II. világháborútól kezdve milyen módszerekkel lopták el és mentették vitték ki offshore számlákra a nemzet GDP-jének egyharmadát. Ennek következtében a rendszerváltáskor az államadósság már 21 milliárdra rúgott, és ezt nem az "elvtársaknak" köszönhetjük. A propaganda szerint ezt mi - átlagemberek - idéztük elő a töménytelen fogyasztásunkkal.
A Baranya Televízió által készített további díjnyertes filmek megtekinthetők az alábbi linkeken HD minőségben:
Forrás: http://komlomedia.hu
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