© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
QAnongekkie Kimmy is een ondankbare wappie!
Follow
0
Share
Report
1193 views • July 02, 2021
QAnongekkie Kimmy Thomasse is een ondankbare wappie, krijgt ze zo maar helemaal voor niets van de gemeente zelftesten mee, is het weeer niet goed . Want gekke Kimmy durft zo'n stokje met haakjes niet in haar neus te proppen en omdat ze toch nog even stoer wil overkomen gooit ze de testen in het brandertje die in haar verwaarloosde tuintje staat.
Alles voor de kijkertjes want zonder livedinges geen leven.
Alles voor de kijkertjes want zonder livedinges geen leven.
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.