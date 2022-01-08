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Joh. W. Matutis - Du hast alles, was du brauchst - 8. Januar 2022
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0 view • January 08, 2022
Was du nicht gebrauchst, das wird lahm. Entdecke Jesus als dein Vorbild. Die Natur kennt keinen Mangel.
Stichworte: deine Fähigkeiten entwickeln – wie du dir selbst helfen kannst – Gläubige brauchen Gemeinschaft – durch den Heiligen Geist kreativ werden – ja, Herr Jesus, ich lasse mich in deine Hände fallen – Gottes Engel – in Gott ruhen – Schätze aus dem Gesangbuch – Gott gibt täglich das tägliche Brot – nicht an Gottes Verheißung zweifeln – wie du dein Immunsystem pflegst und stark wirst
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Audio https://berliner-predigten.de/dateien/2022-01-08-Du-hast-alles-was-du-brauchst.mp3
Video https://video-predigten.de/2022/220108-Du-hast-alles-was-du-brauchst.mp4
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Stichworte: deine Fähigkeiten entwickeln – wie du dir selbst helfen kannst – Gläubige brauchen Gemeinschaft – durch den Heiligen Geist kreativ werden – ja, Herr Jesus, ich lasse mich in deine Hände fallen – Gottes Engel – in Gott ruhen – Schätze aus dem Gesangbuch – Gott gibt täglich das tägliche Brot – nicht an Gottes Verheißung zweifeln – wie du dein Immunsystem pflegst und stark wirst
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