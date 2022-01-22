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CRIMES CONTRE L'HUMANITÉ : L’ENQUÊTE INTERNATIONALE EST EN COURS
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50 views • January 22, 2022
20 janvier 2022 : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2/ENQUETE-CRIME-HUMANITE-OK:3
Quantum Leap Traduction : https://odysee.com/@quantumleaptraduction:2
@quantumleaptraduction
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LA POLICE BRITANNIQUE LANCE UNE VASTE ENQUÊTE SUR LES CRIMES D'ENTREPRISE ET LES MENACES POUR LA SANTÉ PUBLIQUE LIÉS AU VACCIN MRNA COVID-19
Numéro de crime de la police métropolitaine : 6029679/21. Numéro d'affaire de la Cour pénale internationale (La Haye) : OTP-CR-473/21
La plus grande enquête criminelle internationale jamais menée dans le monde est en cours, impliquant la police de Hammersmith, la police métropolitaine et la Cour pénale internationale. La police britannique a accepté les informations fournies à l'appui de l'enquête et a convenu qu'il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre l'enquête sous le numéro de dossier susmentionné.
Le dossier a été déposé le 20 décembre 2021 par Sam White MD, Philip Hyland (PJH Law), Lois Bayliss (Broad Yorkshire Law) et le policier retraité Mark Sexton. Des demandes d'assistance supplémentaire ont été adressées à l'avocat international Robert F Kennedy Jnr (neveu de J F Kennedy), au Dr Reiner Fuellmich (avocat d'affaires allemand qui a gagné le procès contre Volkswagen Audi concernant le scandale des émissions polluantes), au Dr Michael Yeadon (ancien vice-président de Pfizer), ainsi qu'à d'innombrables autres médecins, professeurs, virologues, biologistes, experts en données et avocats nationaux et internationaux ; certains d'entre eux ont déjà pris contact directement avec la police et ont été reconnus par le surintendant Simpson (assistant de Cressida Dick, chef de la police métropolitaine).
Les plaintes allèguent de nombreux crimes graves, notamment des délits d'abus de pouvoir et d'inconduite dans l'exercice de fonctions publiques, des homicides par négligence grave, des homicides involontaires d'entreprises, des meurtres, des complots de meurtre, des génocides et des crimes contre l'humanité.
Les preuves soumises par Philip Hyland et le Dr Sam White contre l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) sont accablantes et montrent qu'ils n'ont pas fait preuve de diligence raisonnable concernant les données, les essais et les études sur les vaccins, et qu'ils ont continué à ignorer les décès, les dommages et les blessures causés par les vaccins.
Mark Sexton a déclaré : "Il s'agit maintenant d'une enquête criminelle en cours. Nous avons été contraints d'agir en raison de la complaisance du gouvernement britannique, bien qu'il soit pleinement conscient des chiffres catastrophiques concernant les décès et les blessures d'adultes et d'enfants. Ce n'est rien d'autre qu'un génocide ; une fois de plus, il semble que le profit prime sur les personnes. Une campagne délibérée de désinformation est en cours. Beaucoup ne savent même pas que le vaccin Covid est encore un produit expérimental. Il s'agit de l'enquête criminelle la plus ambitieuse jamais entreprise. Un scandale national qui menace la vie et les moyens de subsistance de chaque personne au Royaume-Uni. Si les gens veulent des preuves actuelles inattaquables, je suggère qu'en attendant ils regardent…
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Numéro de crime de la police métropolitaine : 6029679/21. Numéro d'affaire de la Cour pénale internationale (La Haye) : OTP-CR-473/21
La plus grande enquête criminelle internationale jamais menée dans le monde est en cours, impliquant la police de Hammersmith, la police métropolitaine et la Cour pénale internationale. La police britannique a accepté les informations fournies à l'appui de l'enquête et a convenu qu'il y avait suffisamment de preuves pour poursuivre l'enquête sous le numéro de dossier susmentionné.
Le dossier a été déposé le 20 décembre 2021 par Sam White MD, Philip Hyland (PJH Law), Lois Bayliss (Broad Yorkshire Law) et le policier retraité Mark Sexton. Des demandes d'assistance supplémentaire ont été adressées à l'avocat international Robert F Kennedy Jnr (neveu de J F Kennedy), au Dr Reiner Fuellmich (avocat d'affaires allemand qui a gagné le procès contre Volkswagen Audi concernant le scandale des émissions polluantes), au Dr Michael Yeadon (ancien vice-président de Pfizer), ainsi qu'à d'innombrables autres médecins, professeurs, virologues, biologistes, experts en données et avocats nationaux et internationaux ; certains d'entre eux ont déjà pris contact directement avec la police et ont été reconnus par le surintendant Simpson (assistant de Cressida Dick, chef de la police métropolitaine).
Les plaintes allèguent de nombreux crimes graves, notamment des délits d'abus de pouvoir et d'inconduite dans l'exercice de fonctions publiques, des homicides par négligence grave, des homicides involontaires d'entreprises, des meurtres, des complots de meurtre, des génocides et des crimes contre l'humanité.
Les preuves soumises par Philip Hyland et le Dr Sam White contre l'Agence britannique de réglementation des médicaments et des produits de santé (MHRA) sont accablantes et montrent qu'ils n'ont pas fait preuve de diligence raisonnable concernant les données, les essais et les études sur les vaccins, et qu'ils ont continué à ignorer les décès, les dommages et les blessures causés par les vaccins.
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