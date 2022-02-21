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16 #ТАРО #РУНЫ #ПРЕДСКАЗАНИЯ #ГАДАНИЕ #tarot cards #runes #fortunetelling #numerology #prediction
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12 views • February 21, 2022
Неофициальный перезалив с
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В этом видео объясняю принцип действия карт ТАРО, РУН и ПРЕДСКАЗАНИЙ. Каким образом в разных сферах идет контроль и управление человечеством.
Ссылка на сеанс исследования на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ смотреть с момента 1 ч 45 мин и далее https://youtu.be/FH_R9MqDjt0
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
https://www.youtube.com/channel/UClTmHyt30Cozo2qr06S7EZQ
В этом видео объясняю принцип действия карт ТАРО, РУН и ПРЕДСКАЗАНИЙ. Каким образом в разных сферах идет контроль и управление человечеством.
Ссылка на сеанс исследования на канале ЗОНА ПРОБУЖДЕНИЯ смотреть с момента 1 ч 45 мин и далее https://youtu.be/FH_R9MqDjt0
Записаться на сеанс - подробности на сайте ii-vv.ru
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