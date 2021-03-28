π.Νικολάου Μανώλη «Ο επίκαιρος Άγ. Γρηγόριος Παλαμάς»

Ἀνακοίνωση ὁμιλίας πρωτοπρ. Νικολάου Μανώλη



Ὁ Ἅγιος εἶναι κορυφαῖος Ἅγιος τῆς ἱεροκανονικῆς Ἀποτείχισης.

Ἐπιμέλεια σύνταξης: katanixi.gr



Ἡ ὁμιλία θά μεταδοθεῖ ζωντανά, στίς 28/3/2021 στις 10:30​ πμ., στό κανάλι τοῦ youtube ἐδῶ. Θά προβληθεῖ διαδικτυακά, χωρίς τή φυσική παρουσία λαοῦ στόν χῶρο μετάδοσης, λόγω τῶν μέτρων καί τῶν περιορισμῶν πού ἀνακοίνωσε ἡ Κυβέρνηση σέ σχέση μέ τόν Κορωνοϊό.



Τήν Β΄ Κυριακή τῶν Νηστειῶν, τοῦ Ἁγίου Γρηγορίου Παλαμᾶ, 28 Μαρτίου 2021, στίς 10:30​ πμ., ὁ πρωτοπρεσβύτερος Νικόλαος Μανώλης θά μιλήσει διαδικτυακά μέ θέμα: «Ὁ ἐπίκαιρος Ἅγ. Γρηγόριος Παλαμᾶς».