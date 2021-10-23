Klaus Schwab: "Quizá tengamos que cambiar nuestra propia moralidad" [Archivo nipón, 2009]

Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.Archivo de Eye Mean Business:El transhumanista Klaus Schwab dio esta entrevista durante el 2009 a la emisora pública nipona, NHK. En ella se aprecia la cosmovisión del tecnócrata que dice que la deliberada crisis financiera del 2008 se debió a una "exuberancia" y "euforia". Quedan expuestos, por si faltase, su pedigrí globalista y analogías infantiles, el descaro de un tipo como él hablando de egoísmo y la intención sin reparo de socavar la soberanía del individuo creando instituciones privadas de gobernanza supranacional. Schwab es muy abierto al respecto: deja en claro que para lograr esto último las crisis son propicias.Esta caricatura de hombre, discípulo de Kissinger, alienta la instauración de una "ciudadanía global corporativa" desde las páginas de la revista del Consejo de Relaciones Exteriores [CFR] y sugiere "permisos" de ciudadanía. Todo muy temporada 2020-2021. También se muestra muy dispuesto a "ayudar" a los africanos sin que se lo soliciten y ejemplifica con el catastrofismo antropogénico del clima con el que machacan los eugenistas desde los 70's, con una mentira tras otra y un consenso inexistente.La pseudo periodista que jamás confronta a Schwab es Hiroko Kuniya, miembro del WEF y Directora Ejecutiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030: