BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Klaus Schwab: "Quizá tengamos que cambiar nuestra propia moralidad" [Archivo nipón, 2009]
Frotando la Costumbre
Frotando la Costumbre
8 followers
Follow
1
Share
Report
31 views • October 23, 2021
Subtitulado al español por FLC @ Frotando la Costumbre.

Archivo de Eye Mean Business:
https://brandnewtube.com/@embmedia

El transhumanista Klaus Schwab dio esta entrevista durante el 2009 a la emisora pública nipona, NHK. En ella se aprecia la cosmovisión del tecnócrata que dice que la deliberada crisis financiera del 2008 se debió a una "exuberancia" y "euforia". Quedan expuestos, por si faltase, su pedigrí globalista y analogías infantiles, el descaro de un tipo como él hablando de egoísmo y la intención sin reparo de socavar la soberanía del individuo creando instituciones privadas de gobernanza supranacional. Schwab es muy abierto al respecto: deja en claro que para lograr esto último las crisis son propicias.

Esta caricatura de hombre, discípulo de Kissinger, alienta la instauración de una "ciudadanía global corporativa" desde las páginas de la revista del Consejo de Relaciones Exteriores [CFR] y sugiere "permisos" de ciudadanía. Todo muy temporada 2020-2021. También se muestra muy dispuesto a "ayudar" a los africanos sin que se lo soliciten y ejemplifica con el catastrofismo antropogénico del clima con el que machacan los eugenistas desde los 70's, con una mentira tras otra y un consenso inexistente.

La pseudo periodista que jamás confronta a Schwab es Hiroko Kuniya, miembro del WEF y Directora Ejecutiva de los Objetivos de Desarrollo Sostenible de la Agenda 2030:
https://www.weforum.org/people/hiroko-kuniya
Keywords
crisisworld economic forumcambio climaticocovid19klaus schwab
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Netanyahu Sought UAE Denial of October 7 Warning, AP Reports

Garrison Vance
UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

UAE Confirms Netanyahu Visit, Statement Omits Regional Wars

Garrison Vance
French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

French Police Detain 440 as Student Protests Spread; School Staff Attacked

Garrison Vance
Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Trump administration uses taxpayer funds for campaign-style propaganda ads amid growing bipartisan outrage

Patrick Lewis
Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Pentagon Increases Briefings on $1.5 Trillion Budget Request as Senators Raise Timing and Transparency Concerns

Belle Carter
Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Food Safety Becomes Midterm Election Issue After Record Cyclospora Outbreak, Recalls

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy