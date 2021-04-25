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WFA
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31 views • April 25, 2021
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❶ ❼ ❽ ❹ ❶ ❷ ❶
Dieser Dokumentarfilm in Spielfilmlänge befasst sich mit der Gründung der World Freedom Alliance (WFA) im November 2020 in Stockholm, Schweden.
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Die World Freedom Alliance wird weltweit eine Plattform bieten, die mit verschiedenen Verbänden und Organisationen in Verbindung steht und Zugang zur Justiz, sowie einen echten Dialog für Gesundheitswissenschaften- und Politik bietet, die weltweit Beamte nach dem Gesetz zur Rechenschaft zieht.
"Wir werden transparente, evidenzbasierte Lösungen anbieten und eine intensive Debatte mit Medien, Wissenschaftlern und Regierungen anregen, um sicherzustellen, dass die Grundrechte der Menschen auf der Welt wiederhergestellt und aufrecht erhalten werden."
Es ist die Mission der World Freedom Alliance, die Freiheit der Menschen zu schützen, sowie Kooperationen und Verbindungen zwischen Gruppen von Ärzten, Wissenschaftlern, Anwälten, Fachleuten und Freiheitskämpfern weltweit zu unterstützen.
https://worldfreedomalliance.org
• Kinder ШΞG • Freiheit ШΞG • Gesundheit ШΞG • Haus ШΞG • Auto ШΞG • Geld ШΞG • Eigentum ШΞG •
Wollt Ihr Euch tatsächlich komatös benehmen und nicht dagegen aufstehen?
ШΞG mit Eurer Denkbetreuung (TV, Zeitung usw.) und mit Familie, Nachbarn und Freunden auf die Straße!
D̲̲i̲̲e̲̲s̲̲e̲̲n̲̲ Aufklärungs-Link gegen Fake-News je̲̲t̲̲z̲̲t̲̲ weitergeben: [https://bridgeurl.com/aufwachen]
Zuerst ignorieren sie Dich, dann lachen sie über Dich, dann bekämpfen sie Dich, und dann gewinnst Du!
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