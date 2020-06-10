BrighteonBrighteon UniversityBrightUBrighteon SocialBrightAnswers.AIBrightNews.AI
Advertising InfoFree NewsletterHelp Center
explore
my collections
featured channels
more from brighteon
help center & information
follow brighteon

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech.Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Le film-documentaire "Régénération" du réalisateur Alex Ferrini EN INTÉGRALITÉ !
luciole
luciole
1084 followers
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • June 10, 2020
Import YT 9 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3hNGHHE5Oz0
Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA


Pour la sortie de "Vivante !", second volet de la série, c’est avec joie que Alex Ferrini vous propose le film « Régénération » en libre accès sur la chaine Régénère ! Régénération est le premier opus d’un cheminement vers une compréhension plus fine du fonctionnement du vivant.

Pour soutenir Alex :
https://fr.tipeee.com/alex-ferrini

Bande annonce de Vivante ! :
https://www.youtube.com/watch?v=WqF7aJiL9Pg

Pour être informé des dates de la tournée de Vivante ! :
https://www.facebook.com/Vivante-le-film-753636748156204/

Synopsis : "En pleine « vague » du bien-être, de l'alimentation-santé et de la dé-consommation, le nouveau film d'Alex Ferrini interroge notre relation à la nature, à nos pensées, à ce qui nous entoure, à nos intentions et à notre bienveillance envers nous-mêmes. C'est un film apaisant, libérateur. Il nous distancie de la peur d'être différents. Il nous réconcilie avec nos capacités d'amour et d'auto-guérison. Et si nous avions oublié qui nous étions et de quoi notre corps est capable ? Et si nous le voyions comme étant parfait, digne de confiance ? « Régénération » propose des éléments de réponse à travers des témoignages de personnes ayant vécu une régénération physique et psychique. Elles nous livrent leur point de vue sur leur changement de cadre et de philosophie de vie, sur leur relation à la spiritualité, à la nature, à l'alimentation et à la santé. Des scientifiques et des experts apportent leur éclairage sur ce phénomène encore méconnu."
________________

Un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé : ▶https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/

________________
▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/rdlr_thierrycasasnovas/
Keywords
libertesanteautonomieauto-guerison
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.
Related videos

No related videos yet.

Recent News
Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Resveratrol Supplement May Support Blood Sugar and Brain Health, Review Says

Coco Somers
Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Study Finds Plastic Tea Bags Release BPA and Plasticizers Into Brew

Iva Greene
Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Taxpayer-funded school ingredients become ultra-processed junk food through government program

Willow Tohi
Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Five Low-Impact Exercises Recommended for Knee Pain

Petra Stone
CDC Deputy Director Jennifer Shuford to Leave Agency

CDC Deputy Director Jennifer Shuford to Leave Agency

Morgan S. Verity
Study Links Three or More Social Activities to Better Cognitive Scores in Older Adults

Study Links Three or More Social Activities to Better Cognitive Scores in Older Adults

Coco Somers
More from Brighteon
Brighteon StoreBrighteon NewsBrighteon UniversityBrightUBrightNews.AIBrightAnswers.AI
Help & Information
Free NewsletterHelp CenterAdvertise with Brighteon
Follow Us
Brighteon.SocialBrighteon.ioGabGettrUSA.LifeTruth SocialMeWe

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy

Account
Log In
Create an Account
Keyboard Shortcuts
Settings
Change Theme

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.

Privacy Policy