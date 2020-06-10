© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
Le film-documentaire "Régénération" du réalisateur Alex Ferrini EN INTÉGRALITÉ !
Follow
0
Download MP3
Share
Report
10 views • June 10, 2020
Import YT 9 juin 2020 : https://www.youtube.com/watch?v=3hNGHHE5Oz0
Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Pour la sortie de "Vivante !", second volet de la série, c’est avec joie que Alex Ferrini vous propose le film « Régénération » en libre accès sur la chaine Régénère ! Régénération est le premier opus d’un cheminement vers une compréhension plus fine du fonctionnement du vivant.
Pour soutenir Alex :
▶https://fr.tipeee.com/alex-ferrini
Bande annonce de Vivante ! :
▶https://www.youtube.com/watch?v=WqF7aJiL9Pg
Pour être informé des dates de la tournée de Vivante ! :
▶https://www.facebook.com/Vivante-le-film-753636748156204/
Synopsis : "En pleine « vague » du bien-être, de l'alimentation-santé et de la dé-consommation, le nouveau film d'Alex Ferrini interroge notre relation à la nature, à nos pensées, à ce qui nous entoure, à nos intentions et à notre bienveillance envers nous-mêmes. C'est un film apaisant, libérateur. Il nous distancie de la peur d'être différents. Il nous réconcilie avec nos capacités d'amour et d'auto-guérison. Et si nous avions oublié qui nous étions et de quoi notre corps est capable ? Et si nous le voyions comme étant parfait, digne de confiance ? « Régénération » propose des éléments de réponse à travers des témoignages de personnes ayant vécu une régénération physique et psychique. Elles nous livrent leur point de vue sur leur changement de cadre et de philosophie de vie, sur leur relation à la spiritualité, à la nature, à l'alimentation et à la santé. Des scientifiques et des experts apportent leur éclairage sur ce phénomène encore méconnu."
________________
Un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé : ▶https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/
________________
▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/rdlr_thierrycasasnovas/
Chaîne YT Regenere / Thierry Casasnovas : https://www.youtube.com/channel/UCbwkSuFmwbalyCOrwXAtSXA
Pour la sortie de "Vivante !", second volet de la série, c’est avec joie que Alex Ferrini vous propose le film « Régénération » en libre accès sur la chaine Régénère ! Régénération est le premier opus d’un cheminement vers une compréhension plus fine du fonctionnement du vivant.
Pour soutenir Alex :
▶https://fr.tipeee.com/alex-ferrini
Bande annonce de Vivante ! :
▶https://www.youtube.com/watch?v=WqF7aJiL9Pg
Pour être informé des dates de la tournée de Vivante ! :
▶https://www.facebook.com/Vivante-le-film-753636748156204/
Synopsis : "En pleine « vague » du bien-être, de l'alimentation-santé et de la dé-consommation, le nouveau film d'Alex Ferrini interroge notre relation à la nature, à nos pensées, à ce qui nous entoure, à nos intentions et à notre bienveillance envers nous-mêmes. C'est un film apaisant, libérateur. Il nous distancie de la peur d'être différents. Il nous réconcilie avec nos capacités d'amour et d'auto-guérison. Et si nous avions oublié qui nous étions et de quoi notre corps est capable ? Et si nous le voyions comme étant parfait, digne de confiance ? « Régénération » propose des éléments de réponse à travers des témoignages de personnes ayant vécu une régénération physique et psychique. Elles nous livrent leur point de vue sur leur changement de cadre et de philosophie de vie, sur leur relation à la spiritualité, à la nature, à l'alimentation et à la santé. Des scientifiques et des experts apportent leur éclairage sur ce phénomène encore méconnu."
________________
Un ebook gratuit avec mes 10 conseils phare pour cultiver la santé : ▶https://regenere.learnybox.com/10-cles-pour-reprendre-sa-sante-en-main/
________________
▶ Facebook RGNR : https://www.facebook.com/thierry.rgnr/
▶ Instagram RGNR : https://www.instagram.com/stories/thierrycasasnovasrgnre/
▶ Site RGNR : https://www.regenere.org
▶ Instagram RDLR : https://www.instagram.com/rdlr_thierrycasasnovas/
Keywords
FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world
Get FREE email alerts of the most important BANNED videos in the world that are usually blacklisted by YouTube, Facebook, Google, Twitter and Vimeo. Watch documentaries the techno-fascists don't want you to know even exist. Join the free Brighteon email newsletter. Unsubscribe at any time. 100% privacy protected.
Your privacy is protected. Subscription confirmation required.