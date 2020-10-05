INTEGRACIÓN PLURINACIONAL, en el INDIVIDUO, en la ARGENTINA, en AMÉRICA y en el MUNDO (RADD / RIDD)

En este video, comparto la visión de integrarnos primero, en la dualidad complementaria que internamente somos.Luego de ello, podremos hacerlo "afuera", a nivel de nuestras relaciones y con nuestra comunidad cercana.Seguidamente, podemos ampliar esta "integración complementaria" a nivel nacional, y posteriormente promoviéndolo a una escala universal bajo el ámbito de una "CONFEDERACIÓN de PUEBLOS y NACIONES LIBRES". Asumiéndonos a cada uno de nosotros, como individuos Hermanos de una gran familia muy diversa en cuestión de Culturas, pero que a la vez, somos muy iguales a nivel de necesidades básicas comunes.La Bandera Argentina, tanto como la Wiphala, inspiran una identidad de "UNIDAD en la PLURALIDAD". Eso somos, y eso podemos enaltecer.RED DEMOCRACIA DIRECTA - Red DD - RADD - RIDDLos interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden consultarnos a través de los siguientes contactos:Wathsapp:+549 342 4075676www.redargentinadd.blogspot.comFacebook:RADD - Red Argentina Democracia DirectaRIDD - Red Internacional Democracia DirectaRed Democracia Directa - SociocraciaInstagram: reddd.argBrighteon: Red Democracia DirectaArchivos en PDF de libre difusión:Síntesis Presentación: Red DD-RADD-RIDD...Concepto RADD:...Concepto RIDD:...Ley Natural vs. Ley Civil o Positiva:...Consejo Pluricultural de Pueblos Libres (Consejo Social Ejecutivo)...Declaración de Autodefensa Humana:...Organización AsambleariaActa Asamblearia ConstitutivaEstrategias de Autodefensa Social