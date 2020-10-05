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INTEGRACIÓN PLURINACIONAL, en el INDIVIDUO, en la ARGENTINA, en AMÉRICA y en el MUNDO (RADD / RIDD)
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2 views • October 05, 2020
En este video, comparto la visión de integrarnos primero, en la dualidad complementaria que internamente somos.
Luego de ello, podremos hacerlo "afuera", a nivel de nuestras relaciones y con nuestra comunidad cercana.
Seguidamente, podemos ampliar esta "integración complementaria" a nivel nacional, y posteriormente promoviéndolo a una escala universal bajo el ámbito de una "CONFEDERACIÓN de PUEBLOS y NACIONES LIBRES". Asumiéndonos a cada uno de nosotros, como individuos Hermanos de una gran familia muy diversa en cuestión de Culturas, pero que a la vez, somos muy iguales a nivel de necesidades básicas comunes.
La Bandera Argentina, tanto como la Wiphala, inspiran una identidad de "UNIDAD en la PLURALIDAD". Eso somos, y eso podemos enaltecer.
RED DEMOCRACIA DIRECTA - Red DD - RADD - RIDD
Los interesados en obtener más información o en ingresar a esta Red, pueden consultarnos a través de los siguientes contactos:
Wathsapp:
+549 342 4075676
[email protected]
www.redargentinadd.blogspot.com
Facebook:
RADD - Red Argentina Democracia Directa
RIDD - Red Internacional Democracia Directa
Red Democracia Directa - Sociocracia
Instagram: reddd.arg
Brighteon: Red Democracia Directa
Archivos en PDF de libre difusión:
Síntesis Presentación: Red DD-RADD-RIDD
https://drive.google.com/file/d/1-g1e
...
Concepto RADD:
https://drive.google.com/file/d/1a4XI
...
Concepto RIDD:
https://drive.google.com/file/d/115K9
...
Ley Natural vs. Ley Civil o Positiva:
https://drive.google.com/file/d/1Q8Pv
...
Consejo Pluricultural de Pueblos Libres (Consejo Social Ejecutivo)
https://drive.google.com/file/d/1Lr73
...
Declaración de Autodefensa Humana:
https://drive.google.com/file/d/17BTe
...
Organización Asamblearia
https://drive.google.com/file/d/1nlmc...
Acta Asamblearia Constitutiva
https://drive.google.com/file/d/1t5SE...
Estrategias de Autodefensa Social
https://drive.google.com/file/d/1mAYQ...
Luego de ello, podremos hacerlo "afuera", a nivel de nuestras relaciones y con nuestra comunidad cercana.
Seguidamente, podemos ampliar esta "integración complementaria" a nivel nacional, y posteriormente promoviéndolo a una escala universal bajo el ámbito de una "CONFEDERACIÓN de PUEBLOS y NACIONES LIBRES". Asumiéndonos a cada uno de nosotros, como individuos Hermanos de una gran familia muy diversa en cuestión de Culturas, pero que a la vez, somos muy iguales a nivel de necesidades básicas comunes.
La Bandera Argentina, tanto como la Wiphala, inspiran una identidad de "UNIDAD en la PLURALIDAD". Eso somos, y eso podemos enaltecer.
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Concepto RADD:
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...
Concepto RIDD:
https://drive.google.com/file/d/115K9
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Ley Natural vs. Ley Civil o Positiva:
https://drive.google.com/file/d/1Q8Pv
...
Consejo Pluricultural de Pueblos Libres (Consejo Social Ejecutivo)
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