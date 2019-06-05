ΣΤΑ ΑΚΡΑ - «Δημήτρης Καραγιάννης» 05/06/19

«Δημήτρης Καραγιάννης» Αλλάζει ο άνθρωπος; Μπορούμε να αλλάξουμε τους δικούς μας ανθρώπους; Τι μάς εμποδίζει στην αλλαγή; Μέχρι ποια ηλικία διαπλάθεται ο εγκέφαλός μας; Ο ψυχίατρος Δημήτρης Καραγιάννης «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» με τη Βίκυ Φλέσσα μάς απαντά, μεταξύ άλλων, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, στις 9:30 το βράδυ, στην ΕΡΤ2. Αρχισυνταξία-δημοσιογραφική επιμέλεια: Βίκυ Φλέσσα. Μουσική σήματος: Στρατής Σοφιανός. Motion Graphics: Τέρρυ Πολίτης. Σκηνογραφία: Άρης Γεωργακόπουλος. Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Λαζαρίδης. Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Στράγκας. Σκηνοθεσία: Χρυσηίδα Γαζή. Παρουσίαση: Βίκυ Φλέσσα Official Site: http://www.ert.gr/ Facebook: https://www.facebook.com/ERTsocial/ Twitter: https://twitter.com/ErtSocial Instagram: https://www.instagram.com/ertsocial/