ΣΤΑ ΑΚΡΑ - «Δημήτρης Καραγιάννης» 05/06/19

© Brighteon.com All Rights Reserved. All content posted on this site is commentary or opinion and is protected under Free Speech. Brighteon is not responsible for comments and content uploaded by our users.
«Δημήτρης Καραγιάννης» Αλλάζει ο άνθρωπος; Μπορούμε να αλλάξουμε τους δικούς μας ανθρώπους; Τι μάς εμποδίζει στην αλλαγή; Μέχρι ποια ηλικία διαπλάθεται ο εγκέφαλός μας; Ο ψυχίατρος Δημήτρης Καραγιάννης «ΣΤΑ ΑΚΡΑ» με τη Βίκυ Φλέσσα μάς απαντά, μεταξύ άλλων, την Τετάρτη 5 Ιουνίου 2019, στις 9:30 το βράδυ, στην ΕΡΤ2. Αρχισυνταξία-δημοσιογραφική επιμέλεια: Βίκυ Φλέσσα. Μουσική σήματος: Στρατής Σοφιανός. Motion Graphics: Τέρρυ Πολίτης. Σκηνογραφία: Άρης Γεωργακόπουλος. Διεύθυνση φωτογραφίας: Γιάννης Λαζαρίδης. Διεύθυνση παραγωγής: Γιώργος Στράγκας. Σκηνοθεσία: Χρυσηίδα Γαζή. Παρουσίαση: Βίκυ Φλέσσα Official Site: http://www.ert.gr/ Facebook: https://www.facebook.com/ERTsocial/ Twitter: https://twitter.com/ErtSocial Instagram: https://www.instagram.com/ertsocial/